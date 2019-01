La Brexit nell era gialloverde Salvini ' Bruxelles non abbia testa dura | si rinegozi'

Brexit - le preoccupazioni dei 600 mila italiani in Gran Bretagna : l'epopea delle operaie nelle filande : A quei tempi il Paese era in cerca di manodopera da impiegare nella sua industria e l'immigrazione veniva vista come una risorsa per l'economia nazionale. La realtà - o almeno la narrativa dominante -...

Brexit - Simonelli : "Allarme imprese italiane - no deal costerebbe miliardi" : Le oltre 1000 imprese italiane nel Regno Unito "ora temono il no deal, che potrebbe pesare per miliardi ''. Leonardo Simonelli Santi, presidente della Camera di Commercio italiana a Londra, fa il ...

Brexit - May avverte : senza accordo si rischia di restare nell'Ue : «All or nothing». Tutto o nulla. Piena affermazione della propria linea, oppure inversione di marcia sul processo di uscita dall'Unione europea. Il premier britannico Theresa May si gioca l'ultima ...

Nello specchio del film sulla Brexit si vede l’autolesionismo collettivo : Londra. Se lo sono visto anche in Parlamento, “Brexit – The Uncivil War”, il film per Channel 4 in cui Benedict Cumberbatch interpreta Dominic Cummings, lo stratega della Brexit, quello che si è inventato uno slogan trivellante come “Take back control” e che, dati alla mano, ha costruito una campagn

Il voto sull’accordo su Brexit si terrà nella terza settimana di gennaio : La prima ministra britannica Theresa May ha fatto sapere ai parlamentari britannici che il voto su Brexit si terrà all’inizio nella terza settimana di gennaio. Il parlamento deve ancora approvare l’accordo trovato tra Regno Unito e Unione Europea in vista

Borse di nuovo giù nella settimana di Brexit e Bce. Euro sopra 1 - 14 dollari : In rosso i listini azionari dopo il tonfo di venerdì di Wall Street e l'andamento negativo delle piazze asiatiche: timori su rapporti commerciali Usa-Cina ma nei prossimi giorni focus sul voto del Parlamento inglese sull'accordo per l'uscita dall'Ue e sulla conferenza stampa di Draghi giovedì. A Piazza Affari pesanti Mediaset, Fca e St. Spread resta sopra 290...

Brexit - parere legale : “Londra potrebbe restare nell’Unione a tempo indefinito”. Theresa May in difficoltà ai Comuni : Il parere legale raccolto dall’attorney general Geoffrey Cox sull’impatto dell’accordo sulla Brexit apre un nuovo fronte di polemica contro Theresa May. Nelle conclusioni il documento sottolinea come Londra sia tenuta a sottostare “indefinitamente” al backstop e alla permanenza dell’Irlanda del Nord nell’Unione doganale “fino al raggiungimento di un accordo sostitutivo” con l’Ue sulle relazioni future. Una ...

Il "backstop infinito" incubo per Theresa May - nella tormenta per la Brexit : Per Theresa May il percorso della Brexit si fa ancora più impervio. A Westminster i passi falsi si susseguono e la premier fatica a parare i colpi. L'accordo emerge sempre più come una tonalità di grigio che scontenta i difensori del Remain e gli oltranzisti del Leave. E oltre ai laburisti, ora la May è sotto il tiro dei conservatori Brexiters più accaniti e anche degli alleati della destra unionista ...

Brexit - il Regno Unito può ritirare la propria decisione e rimanere nella Ue : Dopo il parere della Corte Europea questa possibilità, finora relegata al mondo delle ipotesi, potrebbe assumere nuovi connotati ben più realistici. In caso di mancata approvazione dell'accordo da ...

Nella bozza della Brexit c'è un'area di libero scambio con l'Ue : E' quanto si legge Nella bozza di dichiarazione politica sulle relazioni future tra Ue e Regno Unito dopo la Brexit, di cui l'AGI e' entrata in possesso. La partnership economica dovrebbe assicurare ...

Il viaggio nella Brexit dei The Good The Bad and The Queen : The Good The Bad and The Queen, Mike WiLL Made-It, Tre Allegri Ragazzi Morti, Funeral, Mercury Rev: cinque canzoni da ascoltare nel weekend. Leggi

Brexit. Mercato unico - unione doganale - Corte di giustizia : i nodi e le promesse tradite dalla May nell’intesa con Bruxelles : “Uscire senza accordo è meglio che farlo con un cattivo accordo”. Theresa May queste parole le ha ripetute fino all’ultimo, anche a fine settembre durante un suo discorso da Downing Street, quando le trattative sulla Brexit sembravano essersi irrimediabilmente impantanate. Sono passati quasi due mesi e la bozza di accordo tra unione europea e governo britannico, invece, è realtà. Ma tradisce molte delle promesse che la premier britannica aveva ...

Brexit - May : accordo nell'interesse Paese : 18.57 "Credo che l'intesa sulla Brexit raggiunta con Bruxelles sia quella giusta" Lo ha detto la premier britannica May in conferenza stampa. Afferma di aver negoziato "nell'interesse nazionale e non di parte",capisce le ragioni di chi si è dimesso, ma l'accordo "onora il mandato referendario". "E' garantito il pieno controllo dei confini,del nostro denaro, delle nostre leggi",spiega May. Negoziando "ho fatto il mio dovere", più avanti ...

May tira dritto sulla Brexit : “Accordo nell’interesse del Paese”. Ma il governo perde i pezzi : «Credo con ogni fibra» del mio essere che l’intesa sulla Brexit raggiunta con Bruxelles sia «quella giusta». Così Theresa May parlando ai media da Downing Street. La premier Tory rivendica di aver negoziato «nell’interesse nazionale, non in un interesse di parte e sicuramente non nell’interesse delle mie ambizioni politiche», dice di capire le ragi...