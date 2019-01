Kyenge | «La condanna a Calderoli? Una vittoria contro il razzismo»

Condanna Claderoli - l'ex ministra Cécile Kyenge : 'Un segnale importante dopo tante umiliazioni' : 'E' una soddisfazione personale e politica. Le parole sono importanti e bisognava dare un segnale'. Così Cécile Kyenge dopo la Condanna a 18 mesi...

Calderoli esulta per Battisti mentre il Tribunale lo condanna per la Kyenge. Le due facce della giustizia : Roberto Calderoli si è congratulato oggi per l’arresto del brigatista rosso Cesare Battisti. “Oggi ha vinto lo Stato – ha detto Calderoli – ha vinto la giustizia, hanno vinto le istituzioni e hanno vinto tutti i cittadini”. Più che apprezzabile il plauso del senatore della Lega alle istituzioni e alla giustizia, proprio nel giorno in cui la giustizia (il Tribunale di Bergamo), ancorché in primo grado, lo ha ...

Definì la Kyenge “un orango” - Calderoli condannato a 18 mesi : Si era scusato in Senato il senatore leghista Roberto Calderoli che durante un evento della Lega a Treviglio, nel Milanese, nel 2013 aveva definito "un orango" l'allora ministro per l'integrazione del governo Letta, Cecile Kyenge, deputata di origine congolese. La sua parziale retromarcia, tuttavia, non è servito a evitargli una condanna a 18 mesi di carcere con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziario da parte del ...

Diede dell'"orango" alla Kyenge : ?Calderoli condannato a 18 mesi : Roberto Calderoli è stato condannato 18 mesi di carcere per avere definito "orango" l'ex ministro all'Integrazione Cecile Kyenge nel luglio del 2013 durante una festa della Lega Nord. La pena è stata sospesa e non ci sarà menzione nel casellario giudiziario ma il legale del senatore leghista, l'avvocato Domenico Aiello, ha sottolineato che "la pena detentiva per un supposto reato di opinione, per di più avvenuta durante un comizio di partito, ha ...

