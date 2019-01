Juve-Milan | quattro squalificati dopo Supercoppa | out Pjanic | Kessiè | Romagnoli e Calabria

Juve-Milan - Romagnoli : 'Gestione cartellini particolare - noi sanzionati a ogni contatto' : Il capitano del Milan Alessio Romagnoli, dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, ha criticato il modo in cui la sfida è stata arbitrata da Banti: "La gestione dei cartellini è stata molto ...

Juve prima Supercoppa dell’era Ronaldo - Milan giù : La Juventus e' l'autentica dominatrice del calcio italiano. La conferma e' venuta da Gedda dove, nella finale preceduta dalle polemiche sull'opportunita' di giocare in Arabia Saudita, i bianconeri hanno battuto per 1-0 il Milan in cui Higuain, 'febbricitante' ma entrato al 26' st, potrebbe aver fatto la sua ultima apparizione in rossonero. Intanto si e' messo in evidenza per il nervosismo palesato dopo il fischio finale, quando l'ex compagno ...

Cristiano Ronaldo - gol in Juventus Milan di Supercoppa Italiana : è il 7° nelle ultime 8 finali : 43 minuti circa a vagare per il campo, mai realmente coinvolto. Forse perché distratto da quell'invasione di campo "in suo onore" dopo poco più di 60 secondi. Qualche spunto personale, una pressione ...

Supercoppa Juventus-Milan 1-0 : Ronaldo decide - traversa Cutrone : Solo 20' per Higuain, al centro dell'intreccio di mercato con il Chelsea e presunto febbricitante. Rossoneri in 10 dal 73', espulso Kessie. Conti invoca un rigore all'87'

Supercoppa : trofeo alla Juve - 1-0 sul Milan - decide Ronaldo : Va alla Juventus la Supercoppa italiana: sul terreno di gioco di Gedda i bianconeri hanno superato il Milan per 1 a 0 grazie alla rete realizzata nei primi minuti della ripresa dal 'solito' Cristiano Ronaldo, con un colpo di testa nell'area piccola su lancio di Pjanic. Un gol però forse viziato dal fuorigioco di CR7, ma l'arbitro Banti e il suo collaboratore di linea non hanno avuto esitazioni, nè si è fatto ricorso al Var ...

Juve - Allegri : “il Milan ci ha messo in difficoltà” : “È stata una partita divertente con diverse occasioni. I ragazzi hanno affrontato la sfida nel migliore dei modi. È stato un buon Milan, che ci ha messo in difficoltà. Noi in undici potevamo fare meglio per chiuderla”. Sono le parole di Massimiliano Allegri, al termine della finale di Supercoppa italiana contro il Milan. “Ronaldo? Era la seconda partita dopo il rientro – risponde l’allenatore della Juventus ...

Juve-Milan - Gattuso furioso : le decisioni arbitrali ed il caso Higuain : Rino Gattuso amareggiato ai microfoni di Rai Sport dopo la finale di Supercoppa. “Higuain? Ieri aveva 38,5 di febbre. Ho fatto di tutto per recuperarlo. Se è stata l’ultima partita col Milan? Non lo so, non posso rispondere, ho altri 25 giocatori a cui pensare, ora mi brucia tutto per come è andata la partita. Sembra una barzelletta ma è vero, oggi quando è venuto il principe a salutarci non ho voluto io che ci fosse perché ...

Juventus-Milan - Gattuso : “Se abbiamo la tecnologia usiamola” : JUVENTUS MILAN Gattuso – La Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana battendo 1-0 il Milan nella finale di Gedda con un gol di Cristiano Ronaldo. I bianconeri dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo tempo con le conclusioni di Douglas Costa e Joao Cancelo, hanno rischiato di andare sotto al 48′ quando la traversa ha […] L'articolo Juventus-Milan, Gattuso: “Se abbiamo la tecnologia usiamola” proviene da Serie A ...

Pagelle/ Juventus Milan - 1-0 - : i voti della partita - il trofeo è dei bianconeri! - Supercoppa Italiana - : Pagelle Juventus Milan: i voti della Supercoppa Italiana. E' dei bianconeri il trofeo, per l'ottava volta: decide il gol di Cristiano Ronaldo al 61' minuto.

Rigore Juve-Milan - Cesari : “fallo di Emre Can” : Rigore Juve-Milan – Si è conclusa la gara valida per la Supercoppa, sono scese in campo Juventus e Milan, successo della squadra bianconera grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Nel finale clamoroso Rigore non concesso ai rossoneri per un fallo di Emre Can su Conti. L’ex arbitro Cesari ha confermato a Sportmediaset: “sono rimasto sorpreso sull’ultima decisione di Banti, quando non è andato a rivedere ...

Juventus-Milan - Allegri : “L’avversario ci ha messo in difficoltà” : JUVENTUS MILAN Allegri – La Juventus batte il Milan per 1-0 e trionfa nella 31esima edizione della Supercoppa italiana. La sfida di Gedda è decisa da un gol al 61′ di Cristiano Ronaldo. I bianconeri alzano il trofeo per l’ottava volta, una in più dei rossoneri, e vendicano la sconfitta subita nel 2016 proprio contro il […] L'articolo Juventus-Milan, Allegri: “L’avversario ci ha messo in difficoltà” ...

Juve-Milan - il gesto di Higuain al termine della partita : Si è conclusa la partita di Supercoppa italiana, si sono affrontate Juventus e Milan, successo della squadra di Massimiliano Allegri grazie alla rete messa a segno da Cristiano Ronaldo nella ripresa. A tenere banco il caso Higuain, il Pipita in panchina a causa delle febbre o anche per le voci di mercato poi è entrato nel secondo tempo. L’argentino al fischio finale ha protestato moltissimo contro la decisione dell’arbitro ...