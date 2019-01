Juve-Chelsea | c' è l' intesa per Higuain | prestito con opzione fino al 2020

Il Chelsea si libera di Morata : l'ex Juventus farà posto ad Higuain? : Il futuro di Gonzalo Higuain continua a tenere banco in casa Milan. Il giocatore argentino non è sceso in campo dal primo minuto nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, per una ...

Higuain - la cessione al Chelsea potrebbe portare Emerson Palmieri alla Juve (RUMORS) : La Juventus in questo momento si trova a Gedda dove nel pomeriggio disputerà la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Tutti si aspettavano una gara in cui i duellanti in attacco sarebbero stati Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain e invece le aspettative in tal senso rischiano di essere deluse, perché secondo le ultime indiscrezioni il Pipita non sarà in campo. La sua assenza affonda le radici nel possibile addio già in questa sessione ...

Higuain-Chelsea - nuovo retroscena : arriva la decisione della Juventus : HIGUAIN CHELSEA- Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Gonzalo Higuain starebbe riflettendo molto attentamente sul suo prossimo futuro. La sensazione è che l’attaccante argentino abbia già deciso di lasciare il Milan per abbracciare Sarri al Chelsea. Tuttavia tutto potrebbe dipendere dai piani rossoneri, i quali avrebbero già riservato le loro attenzioni su Piatek. Servirà […] L'articolo Higuain-Chelsea, nuovo ...

Milan su Morata : Higuain vuole il Chelsea - ma la Juve dice no al prestito : Il club inglese ha contattato la Juventus , che però non accetta un altro prestito senza obbligo di riscatto per l'attaccante argentino come scrive la Gazzetta dello Sport .

Higuain-Chelsea - prestito con nodo sull'acquisto definitivo : la Juventus si chiama fuori - l'ok finale deve darlo il Milan : Il Chelsea continua a corteggiare Higuain: il nodo da sciogliere e sulla formula dell'acquisto. La Juventus comunque non forzerà la cessione, sarà il Milan a dare l'ok per l'eventuale operazione ...

Higuain-Chelsea - prestito con nodo sull’acquisto definitivo : la Juventus si chiama fuori - l’ok finale deve darlo il Milan : Il Chelsea continua a corteggiare Higuain: il nodo da sciogliere e sulla formula dell’acquisto. La Juventus comunque non forzerà la cessione, sarà il Milan a dare l’ok per l’eventuale operazione Gonzalo Higuain piace al Chelsea, il Chelsea piace a Gonzalo Higuain. Non è un mistero, al di là di ogni smentita di rito. Se è vero che Higuain è attualmente titolarissimo nel Milan, è anche vero che la prima metà di stagione del ...

Higuain sempre più vicino al Chelsea - la Juve potrebbe decidere il suo futuro : Il futuro di Higuain sembra essere sempre più lontano dal Milan e dall'Italia, infatti la famiglia Higuain pare ormai di casa a Londra, con vista Stamford Bridge. Il feeling con Maurizio Sarri completa il quadro di questi giorni caldi. Il tecnico toscano si riprenderebbe volentieri il centravanti dei record a Napoli, facendo leva anche su un possibile accordo per il suo ricco ingaggio. Tutti questi tasselli nelle ultime ore hanno spinto i media ...

Higuain-Chelsea - l’agente è a Londra : la posizione della Juve : HIGUAIN CHELSEA- Secondo quanto riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, il fratello e agente di Higuain sarebbe volato a Londra in attesa di un segnale netto e deciso da parte del Chelsea. Come noto, il club londinese sarebbe pronto a mettere le mani sul Pipita, ma resta da capire e valutare la posizione del […] L'articolo Higuain-Chelsea, l’agente è a Londra: la posizione della Juve proviene da Serie A News ...

Calciomercato Milan – Higuain verso il Chelsea? Fondamentale il ruolo della Juventus : ecco i dettagli : Il fratello e agente di Gonzalo Higuain è a Londra, l’interesse del Chelsea in merito al bomber del Milan resta forte: sulla possibile riuscita dell’operazione pesa la volontà della Juventus Dopo il gol alla Spal, rete liberatoria in grado di interrompere un lungo digiuno, festeggiata con tanto di abbracci a compagni e Gattuso, Gonzalo Higuain sembrava essersi ripreso il Milan. Almeno finchè il mercato non avesse spaventato i tifosi ...

Milan : Higuain è una partita a tre. E la Juve "frena" il Chelsea : La certezza, a questo punto, è che Gonzalo Higuain domani pomeriggio salirà sul treno per Genova assieme ai compagni , ottavi di Coppa Italia contro la Samp, e sabato notte si imbarcherà sull'aereo ...

Calciomercato Juventus - nel mirino Hudson-Odoi del Chelsea : super offerta : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara in vista dei prossimi appuntamenti, in particolar modo la squadra di Allegri si candida ad essere ancora più protagonista nella seconda parte della stagione. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, tentativo per il futuro, nel mirino è finito Callum Hudson-Odoi, 18enne attaccante inglese del Chelsea. Secondo quanto riporta il Daily Mirror i bianconeri sarebbero in pole rispetto ...

Dall'Inghilterra : 'La Juventus pensa al teenager del Chelsea Hudson-Odoi' : Il radar della Juventus per quanto concerne i giovani talenti è costantemente acceso. Paratici è sempre pronto a cogliere le occasioni di mercato per progettare la squadra nel medio-lungo periodo e ...

Mediaset : Chelsea-Higuain - c’è il sì della Juventus : Scambio con il Milan Prende sempre più corpo l’ipotesi (clamorosa, se ripensiamo ad inizio stagione) secondo cui Gonzalo Higuain potrebbe lasciare i Milan già a gennaio. Secondo le indiscrezioni raccolte da SportMediaset, il possibile passaggio dell’attaccante argentino al Chelsea sarebbe stato “accettato” dalla Juventus, che possiede ancora il cartellino del calciatore. Leggiamo: «Dalla Juve sembra arrivare ...

Higuain-Morata - la decisione della Juve sullo scambio Milan-Chelsea [DETTAGLI] : scambio Higuain-Morata – Si avvicina sempre di più l’inizio della finestra di calciomercato, si preannuncia un mese scoppiettante con le big intenzionate a muoversi per rinforzare le squadre. Chi ha bisogno di chiudere importanti operazioni è sicuramente il Milan, l’obiettivo è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League e la squadra necessita di almeno tra innesti di spessore. Si avvicina sempre di più ...