Jan Palach | cinquant' anni dopo il mondo ricorda i martiri della primavera di Praga

Verona - l’estrema destra organizza un concerto in memoria di Jan Palach. Provincia e Comune danno il patrocinio : A cinquant’anni dalla morte dello studente ceco Jan Palach che si diede fuoco a Praga per protestare contro l’invasione sovietica, l’associazione “Nomos-Terra e Identità”, presieduta da Michele Marai, già candidato alle politiche con Forza Nuova, ha organizzato un concerto con la partecipazione di gruppi musicali di estrema destra. È l’ennesima provocazione, questa volta anche con il patrocinio delle istituzioni, che va ...

Rep Ceca : 50 anni fa moriva Jan Palach : Una targa commemorativa è stata inaugurata anche nella sede della Facoltà di Economia, dove Palach ha studiato prima di passare a Lettere. Una mostra all'aperto è prevista in piazza San Venceslao, ...

Praga si ferma per Jan Palach : Il film si chiama Jan 69, ne è autore tale Stanislav Milota. Jan, col solo nome proprio, non ha bisogno di cognomi: non può che essere Palach, lo studente cecoslovacco di filosofia che nel gennaio di cinquant’anni fa si diede fuoco sulla piazza San Venceslao di Praga per protestare contro l’invasion

Jan Palach si diede fuoco a Praga cinquant’anni fa : Il 16 gennaio 1969 fu la prima "torcia umana" a uccidersi per protesta contro la censura e l'occupazione sovietica della Cecoslovacchia, dando inizio a una lunga crisi

Verona - concerto estrema destra per Jan Palach teatro non concede più spazi : Il concerto non s'ha da fare. Ma non è ancora detta l'ultima parola: anzi. La novità per ora è che il teatro della Congregazione delle Sacre stimmate - che doveva ospitarlo - ha ritirato la ...

Verona - concerto estrema destra per Jan Palach : teatro non concede più spazi : L'evento, patrocinato da Comune e Provincia, è previsto per sabato 19, cinquantesimo anniversario del gesto del giovane che a Praga si diede fuoco per protestare contro la repressione sovietica. Ma il locale ha ritirato la disponibilità. Continua la protesta delle opposizioni

Destra ricorda Jan Palach - è polemica : ANSA, - VERONA, 9 GEN - Diventa un caso politico a Verona un concerto dedicato a Jan Palach nel cinquantesimo anniversario della morte del patriota cecoslovacco, organizzato per sabato 19 gennaio da "...

Jan Palach - un eroe dimenticato della libertà : ... doppio destino dell'eroe Jan Palach: quello simbolico e politico di martire per la libertà, destinato ad essere celebrato dagli anticomunisti di tutto il mondo negli anni a venire, e l'altro, ...