Italrugby | i convocati per il raduno di Roma

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)Fuser e Zanon per ildiLo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Conor O’Shea ha convocato la seconda linea Marco Fuser e il centro Marco Zanon, entrambi in forza al Benetton Treviso, per il primodi preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019 in programma al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” didal 20 al 23 gennaio.I due atleti sostituiranno rispettivamente Dean Budd – seconda linea e capitano del Benetton Treviso che non prenderà parte al prossimoper motivi personali – e Giulio Bisegni, centro delle Zebre Rugby Club che sarà assente a causa di un infortunio muscolare al polpaccio.Marco Fuser, 33 caps e 5 punti segnati in carriera con l’, è sceso in campo nei quattro Test Match di Novembre 2018 collezionando 155 minuti di gioco. Per Marco Zanon, classe 1997 e titolare nella rotonda ...