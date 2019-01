Italia | cresce fatturato | ma calano ordini Pesa domanda Interna

Cresce il fronte per il grembiule a scuola - anche Forza Italia d’accordo con Salvini : Dopo la proposta di Matteo Salvini di utilizzare, per i bambini delle scuole elementari, il grembiule all'interno degli istituti, oggi arriva il sostegno anche da Forza Italia. La senatrice Gabriella Giammanco afferma che "il ritorno al grembiule a scuola suggerito da Salvini sarebbe senz'altro utile".Continua a leggere

Supercoppa Italiana. Cresce l’attesa per la sfida tra la Juve e il Milan : Iniziato il conto alla rovescia. Domani alle 18:30 (ora italiana) si gioca per la Supercoppa italiana. Si sfidano la Juve,

Cresce l’attesa per la Supercoppa Italiana : ecco dove seguirla in tv : Tutto esaurito il King Abdullah Stadium di Jeddah. ecco come seguire la partita in tv, streaming e via satellite L'articolo Cresce l’attesa per la Supercoppa italiana: ecco dove seguirla in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Quando il 'triangolo del pil' Italiano cresceva più della Germania : Mentre la produzione industriale sprofonda, la domanda privata di consumo e di investimento frena a causa del crollo della fiducia e la manovra del cambiamento rischia di scontrarsi nel 2019 con una ...

[L'analisi] Lo smartworking continua a crescere : ecco quanti sono i lavoratori Italiani agili e come si sentono : Seppur lentamente anche in Italia cresce lo smartworking, ovvero il lavoro agile, come denominato nella legge 81 del 2017 che lo ha ufficialmente introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento ...

Tecnè - effetto 'gilet azzurri' : Forza Italia cresce all'11 - 7% - tiene il M5S - cala la Lega : Dall'ultimo sondaggio Tecnè del 10 gennaio emergono importanti novità. Per quanto concerne l'apprezzamento verso i singoli movimenti, si registra un segnale decisamente più incoraggiante per il partito guidato da Silvio Berlusconi. Infatti, rispetto ai sondaggi dei mesi scorsi che davano Forza Italia al di sotto del 10%, probabilmente l’effetto 'gilet azzurri' avrebbe giovato al movimento di centrodestra fondato dall'ex presidente del Milan. ...

Effetto "gilet azzurri" - ora Forza Italia cresce al 12 per cento : Un altro elemento interessante per un partito come Forza Italia intenzionato a fare concorrenza al governo sull'economia - come il sit in dei gilet azzurri in Aula - con politiche concentrate sullo ...

Maltempo - Italia sottosopra : il Sud nella morsa delle bufere di neve - al Nord cresce l’allarme siccità : Mentre il Sud è bloccato dalle bufere di neve al Nord cresce l’allarme siccità con il livello del Po sotto di 3,5 metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti al Ponte della Becca (Pavia) sullo stato del più grande fiume Italiano che è rappresentativo dell’anomalie climatiche con una Italia alla rovescia e spaccata in due. Al Nord praticamente non piove e non nevica dall’inizio ...

Tav - Salvini : 'Continuo a tifare per Italia che cresce e va avanti' : 'Continuo a tifare per un'Italia che cresce e che va avanti'. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista con Maria Latella a Radio24. 'È curioso che alcuni giornali abbiano i ...

4 startup Italiane a Londra in cerca di fondi per crescere : Le startup che nascono in Italia e che hanno ambizioni di crescere in modo solido e in tempi brevi, sanno che con ogni probabilità devono andare all’estero per trovare i fondi necessari per farlo. Il fenomeno si amplifica se le dimensioni delle startup aumentano. Quando parliamo di scaleup che necessitano di round di finanziamento molto importanti per crescere, scopriamo che sono poche le realtà – tra venture capital e angel investor – in ...

Sondaggi - Forza Italia cresce E il Ppe supera i «populisti» : Una rilevazione di Format Research dà, infatti, la Lega a gennaio come prima Forza politica al 32,1 con un calo dell'1,8 rispetto a dicembre. Il Movimento Cinquestelle con un trend negativo al 25,8 ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Ingegnere in Germania. “In Italia crescevano responsabilità ma non lo stipendio. E facevano a gara a chi stava di più in ufficio” : “Ho sempre avuto l’abitudine a spostarmi, fin da quando ero bambino. Così, quando in Italia non ero più soddisfatto, ho preso e sono partito”. Ciro Borriello, classe 1987, in un certo senso è lo stereotipo del cervello in fuga. Ingegnere aerospaziale, si è laureato al Politecnico di Torino nel 2012: ma da due anni lavorava già, in una start-up Italiana di proprietà di uno dei più grandi produttori di aerei civili. Poi, dopo cinque anni ...