Io sono Mia | Serena Rossi nei panni di Mia Martini | ‘Sciolta in lacrime con Loredana

Mia Martini – Io sono Mia - per tre giorni al cinema il biopic con Serena Rossi (recensione) : Mia Martini – Io sono Mia, dal 14 al 16 gennaio il film biografico diretto da Riccardo Donna e coprodotto da Rai Fiction sbarca al cinema, distribuito in circa 270 copie dalla Nexo Digital, prima del passaggio su Rai Uno a febbraio. sono presto detti pregi e difetti del film (televisivo?). Prima di tutto il merito di risarcire, come sempre ahinoi fuori tempo massimo, la memoria di un’artista vera, Mia Martini, una carriera funestata da una ...

Cesare Battisti 'La mia cattura una liberazione'/ Ultime notizie 'sono colpevole - ma non di tutto' : Cesare Battisti "La mia cattura una liberazione". Ultime notizie "Sono colpevole, ma non di tutto quello di cui sono accusato'

Vittorio Sgarbi con la sigaretta in bocca a Quarta Repubblica : "sono a casa mia!" (VIDEO) : Vittorio Sgarbi ancora una volta fa centro ne combina un'altra delle sue. Ospite in collegamento a Quarta Repubblica il critico d'arte ha sfoggiato un'altra delle provocazioni da aggiungere alla lista.Al termine di un servizio che riguarda il tema l'integrazione degli immigrati nel nostro paese, Sgarbi mette in bocca una sigaretta pronta ad essere accesa. Nicola Porro coglie Sgarbi in flagrante fermandolo sull'istante: "Vittorio togli quella ...

Stefano Sala annuncia in Tv : 'Con la mia fidanzata è finita - ora sono single' : Barbara D'Urso ha ospitato negli studi di "Pomeriggio 5", alcuni ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip fra cui Benedetta Mazza e Stefano Sala. Quest'ultimo, in particolare, è intervenuto in trasmissione per annunciare la fine della sua tormentata storia d'amore con la modella ucraina Dasha Kina. La fine di un amore Nel dettaglio, vi segnaliamo che nel corso dell'ultima puntata giornaliera di "Pomeriggio 5", Stefano Sala ha ...

Dollaro AUD e NZD sono vittime della debole economia cinese : Si è accesa una grossa spia rossa sull'economia cinese. I primi dati della settimana confermano infatti - dopo gli altri recenti - che lo stato di salute della seconda economia mondiale non è affatto solido. E a farne le spese sono soprattutto Dollaro australiano e neozelandese.Dollaro AUD, NZD e CinaPechino ha registrato un forte calo delle esportazioni a dicembre (crollate in dicembre di 4,4 su base annua, peggior risultato da due anni), ma è ...

Lino Banfi : “I miei colleghi se la spassavano tra sesso e festini - io sono sempre con la mia famiglia” : Con qualche lacrima, Lino Banfi è tornato a parlare della moglie Lucia Lagrasta, affetta da Alzheimer: i due sono sposati da 56 anni e “nonno Libero” ha sempre parole d’amore per lei. “Non riesco ad accettare che mia moglie non stia bene e in un momento in cui mi sarei solo voluto godere la vita accanto a lei“, ha detto domenica ospite di Domenica In. “Mai un viaggio all’estero o una crociera. Adesso che ...

Isola - Jeremias Rodriguez e il mistero del naufragio «Ecco come sono caduto ma voglio partire» : Risolto il giallo di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi grazie al diretto interessato. Jeremias infatti figurava fra i naufraghi ma poi, come riportato da Leggo.it, per lui si è parlato di una mancata partenza a causa di un incidente. Jeremias ha confermato di essersi rotto il metatarso della mano e di voler comunque partire per la sua avventura nel reality Mediaset. Jeremias Rodriguez infatti è stato ospite del salotto di “Verissimo”, ...

Io sono Mia film al cinema 14-15-16 gennaio : sconto biglietti e recensione : Io sono Mia è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale lunedì 14 gennaio 2019. Resterà nelle sale solo per tre giorni fino al 16 gennaio, in anteprima assoluta. Poi sarà trasmesso a febbraio 2019 su Rai 1. La pellicola è un biopic sulla grande cantante Mia Martina, un’artista unica dalla voce inimitabile, con Serena Rossi diretto da Riccardo Donna. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e ...

Jana Maradona - figlia di Diego/ Il primo incontro : "Mi sono detta 'questa è la mia occasione'" - Domenica Live - : Jana Maradona è una delle ospiti della puntata di Domenica 13 gennaio 2019 di Domenica Live, il programma condotto da Barbara d'Urso su Canale 5

Giampiero Galeazzi/ 'sono stato tradito : ho subito una grossa ingiustizia nella mia vita' - Domenica In - : Giampiero Galeazzi ripercorre a Domenica In l'ingiustizia subita da ragazzo: 'Non mi hanno portato alle Olimpiadi, resta una ferita aperta'

'Io sono mia' - l'omaggio a Mia Martini al Gabbiano di Senigallia : Gli spettacoli sono in programma nelle serate di lunedì 14 e martedì 15 , ore 21.15, e nel pomeriggio di mercoledì 16 , ore 18.30, . Per questi e tutti gli altri appuntamenti del Gabbiano ricordiamo ...

MIA MARTINI - IL FILM/ 'Io sono Mia' : ritratto di un'artista da - ri - scoprire : Al cinema e poi in tv arriverà un FILM la storia della grande cantante scomparsa Mia MARTINI in un biopic interpretato da Serena Rossi

Jeremias Rodriguez a Verissimo : “Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l’ Isola dei Famosi 2019”! Leggi le sue parole : Jeremias Rodriguez, ospite a Verissimo, pronto a partire per l’Isola dei Famosi 2019 nonostante l’infortunio Jeremias Rodriguez, ospite domani Verissimo, parla della sua caduta in montagna che potrebbe costargli la partecipazione alla prossima... L'articolo Jeremias Rodriguez a Verissimo: “Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l’ Isola dei Famosi 2019”! Leggi le sue parole proviene ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez : "Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l'Honduras" : Jeremias Rodriguez, ospite domani Verissimo, parla della sua caduta in montagna che potrebbe costargli la partecipazione alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez: "Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l'Honduras" pubblicato su Gossipblog.it 11 gennaio 2019 15:14.