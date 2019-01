huffingtonpost

: Invia 50mila sms a una minorenne, minacciandola di pubblicare foto di lei nuda, 60enne condannato - HuffPostItalia : Invia 50mila sms a una minorenne, minacciandola di pubblicare foto di lei nuda, 60enne condannato -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Hato più disms a unadi diffondere su internet delleche la ritraevano. Per questo motivo un sessantenne originario di Verona è stato condannato a due anni per stalking. La decisione del giudice di primo grado è stata confermata da Corte d'Appello e Cassazione.L'uomo è stato ritenuto responsabile perché aveva provocato nella ragazza "un profondo stato di ansia e di timore per l'incolumità, anche della sorella minore", fatto che aveva indotto la vittima a "cambiare abitudini di vita". L'imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, nel quale si era difeso sostenendo di non essersi "approfittato" della giovane, la quale "avevato numerose immagini che la ritraevanosenza alcuna costrizione". La, a suo dire, non aveva raccontato nulla ai genitori "per paura di confessare il ...