Inter | dalla Spagna nuovi segnali sull' affare Godin

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio : Davigo. Intervista al Fatto del togato al Csm : dalla Spazzacorrotti alla legittima difesa : L’Intervista “I garantisti scordano le vittime Battisti? Normale rivendicarlo” Piercamillo Davigo – “Spazzacorrotti: bene aumento dei minimi delle pene, Daspo inutile. I ministri all’aeroporto? Non giudico” di Gianni Barbacetto I salva-Salvini di Marco Travaglio Non sappiamo se Matteo Salvini, dalle reazioni alla sua comica passerella aeroportuale in costume da poliziotto col collega Bonafede travestito da Bonafede, abbia capito di ...

Inter - dalla Scozia a San Siro. Però Max resterà fuori. Il papà : "Aiutatemi" : Era tutto pronto. La partenza fissata, il volo acquistato, l'hotel prenotato, il biglietto per la partita in mano. Anzi, attaccato alla parete della cameretta come un quadro prezioso, da far invidia ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - dalla Spagna : il Betis chiede Lautaro Martinez : Calciomercato Inter, Ultime notizie. dalla Spagna: il Betis cerca Lautaro Martinez, ma sul piatto non può osare più del prestito.

Inter-Godin - ecco il sì del giocatore. Dalla Spagna confermano : INTER GODIN, Dalla Spagna arriva la conferma- Inter-Godin, un matrimonio che si farà. A nulla sono valse le dimostrazioni d’affetto dei tifosi dell’Atletico Madrid, a nulla sono servite le parole del Cholo Simeone che ha provato a convincere il proprio “caudillo” a rimanere alla base. Il difensore centrale uruguagio Dalla prossima stagione sarà un nuovo […] L'articolo Inter-Godin, ecco il sì del giocatore. Dalla Spagna confermano proviene ...

Inter - Jack Ma di Alibaba nuovo socio di Suning?/ Nel mirino 31% di Thohir : maxi-trama dalla Cina verso Zhang : Inter, nuove trame dalla Cina: Jack Ma di Alibaba nuovo socio-partner di Suning? La sfida alla famiglia Zhang e l'ingresso in società: ultime notizie

Calciomercato Inter – Godin chiede di essere l’eccezione alla politica over 30 dell’Atletico Madrid : i tifosi sono dalla sua parte : L’Atletico Madrid e Godin continuano a lottare per il rinnovo del contratto: il difensore vuole 2 anni, la politica over 30 del club ne impone 1 più un altro opzionale. I tifosi intanto protestano in favore del giocatore Da diversi giorni l’Atletico Madrid e Diego Godin stanno intrattenendo una vera e propria battaglia per il rinnovo del contratto. La politica del club parla chiaro: il rinnovo proposto agli over 30 è di 1 anno ...

Bike sharing - Ofo a un passo dalla bancarotta. Ft : "Chiusa la divisione Internazionale" : MILANO - Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Ofo, la società che offre servizi di Bike sharing senza postazioni fisse. Secondo quanto riporta il Financial Times l'azienda avrebbe ...

Inghilterra : allenamento del Derby County di Lampard Interrotto dalla polizia : Non capita spesso di vedere le forze dell'ordine entrare sul rettangolo di gioco , tantomeno in allenamento. È successo in Inghilterra, più precisamente a Derby, dove la polizia è intervenuta durante ...

Nainggolan-PSG - l’Inter riflette : dalla Francia arriva la conferma : NAINGGOLAN PSG- Secondo quanto riportato da “Paris United”, il PSG avrebbe incontrato l’entourage di Nainggolan per valutare il potenziale passaggio in Francia dell’attuale centrocampista nerazzurro. Il quotidiano francese si sofferma sul potenziale affare, anche se, lo stesso centrocampista ex Roma, tramite il proprio account instagram ha postato una foto dove lo ritrae in una fase […] L'articolo Nainggolan-PSG, ...

Francesco Chiofalo - Intervento iniziato : news in tempo reale dalla famiglia : Francesco Chiofalo, intervento chirurgico iniziato: le news in tempo reale dalla famiglia Francesco Chiofalo ha iniziato a combattere la battaglia più dura della sua vita stamane, alle ore 9,00, quando è entrato in sala operatoria dell’ospedale San Camillo di Roma. A darne notizia la famiglia, attraverso il profilo Instagram del personal trainer capitolino. Sempre gli […] L'articolo Francesco Chiofalo, intervento iniziato: news in ...

Lombardia : 1 - 5 milioni dalla Regione per 25 Interventi urgenti per maltempo : Ammontano a circa 1,5 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per 25 opere in 21 comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Pavia per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche per garantire la continuità amministrativa nei territori interessati da fenomeni di maltempo, anche mediante interventi di natura temporanea. Si tratta di una prima tranche di ...

Tennis - Federer Intervistato dalla Cnn ricorda l'ex coach e scoppia in lacrime : ... morto in un incidente stradale nel 2002, del suo record come vincitore di 20 tornei del Grande Slam, l'ex n.1 del mondo è scoppiato in lacrime: "Scusa. Mi manca ancora tanto. Spero che sarebbe ...

Inter - dalla Juve può arrivare subito un pupillo di Marotta - : È uno dei due scontenti di una squadra che nei primi quattro mesi e mezzo della stagione ha macinato punti e record, ma che proprio in virtù di quanto fatto nella prima metà dell'annata e degli ...

Calciomercato Inter - offerte per Miranda dalla Cina : Joao Miranda potrebbe partire già in questa sessione di Calciomercato: il difensore brasiliano potrebbe essere allettato da offerte cinesi Joao Miranda potrebbe dire addio all’Inter prima di fine gennaio. Approfittando della sessione invernale di Calciomercato, il difensore brasiliano potrebbe volare verso mete a lui congeniali. Dopo il rifiuto del calciatore alle offerte arrivate dagli Emirati Arabi e dal Brasile, secondo fonti Sky, ...