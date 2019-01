In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Gennaio | Terremoto – I nomi iscritti dai pm di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio : Davigo. Intervista al Fatto del togato al Csm : dalla Spazzacorrotti alla legittima difesa : L’Intervista “I garantisti scordano le vittime Battisti? Normale rivendicarlo” Piercamillo Davigo – “Spazzacorrotti: bene aumento dei minimi delle pene, Daspo inutile. I ministri all’aeroporto? Non giudico” di Gianni Barbacetto I salva-Salvini di Marco Travaglio Non sappiamo se Matteo Salvini, dalle reazioni alla sua comica passerella aeroportuale in costume da poliziotto col collega Bonafede travestito da Bonafede, abbia capito di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Gennaio : dove sono i latitanti rossi e neri : Ricercati Casimirri, Pietrostefani e gli altri tra la Francia e l’America Latina Condannati per terrorismo – rossi e neri. Le storie dei latitanti degli anni di piombo riparati all’estero. L’ex Nar Spadavecchia a Londra di Gianni Barbacetto I Fubini del Corrierino di Marco Travaglio Il Corriere della Sera è il più prestigioso e venduto Quotidiano d’Italia perché – grazie ai suoi potenti mezzi e alla bravura di molti giornalisti – è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Gennaio : “Ora la legge sull’acqua pubblica. Tav - il M5S contro il referendum” : L’intervista “Acqua pubblica, nessun pasticcio. M5S è No Tav: niente referendum” Roberto Fico – Il presidente della Camera: “Su un bene essenziale serve la migliore legge possibile. Altrimenti sarebbe un grande problema politico” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bomba o non bomba/1. “Ieri sera calcetto per smaltire i cenoni. In foto il sottoscritto fisicamente disintegrato dalla fatica. Nel 2019 bisognerà ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Gennaio : Lega - Pd e forzisti ecco Il partito del cambianiente : Torino Salviniani, azzurri e Pd: tutti Sì Tav in “Piazza Affari” Il flash mob dura meno di un’ora. Il tempo di leggere i nomi dei comuni che hanno aderito alla manifestazione e di cantare l’inno di Mameli, dopodiché le persone venute per esprimere il loro “sì” alla Torino-Lione, vestite nei gilet arancioni o avvolte nella bandiera europea, possono ripartire. Circa 25milapersone per la questura, ma 30mila […] di Andrea ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio : Cottarelli su Tav e grandi opere : “Seguire l’analisi costi-benefici” Oggi i sì in marcia : “grandi opere, il governo segua l’analisi costi-benefici” La prefazione di Carlo Cottarelli al libro di Marco Ponti e Francesco Ramella di Carlo Cottarelli Scienza e fantascienza di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, basta confrontare le reazioni a una notizia e a una non-notizia dell’altroieri. La notizia è il comitato scientifico del ministero delle Infrastrutture che, al termine di una accurata analisi costi-benefici, boccia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Gennaio : Chi ha paura di Conte. Altro che burattino. Dopo i successi ottenuti su manovra e migranti : Il vicepremier Sondaggi calanti e tensioni interne: il Capitano isolato Per la prima volta i muscoli del Capitano sembrano un po’ sgonfi. Incassata la sconfitta sui migranti, preso atto dell’improvvisa autonomia di Giuseppe Conte su un tema considerato di pertinenza leghista, Matteo Salvini deve occuparsi delle fibrillazioni nel suo partito. Che sono come un fiume carsico: scompaiono e riaffiorano a giorni alterni. E allora si […] di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Gennaio : Tre porte in faccia a Salvini. L’accordo con l’Ue sui migranti - i no della destra polacca e il Tav : Nervi tesi Salvini non la prende bene: “Conte mi ha scavalcato” In tarda serata il vertice di governo per chiarire la situazione dopo lo strappo del premier sull’immigrazione: “il capitano” è furioso di Tommaso Rodano Che bel vedovo di Marco Travaglio Quando Ivo Caizzi, inviato del Corriere a Bruxelles, ha accusato il suo vicedirettore Federico Fubini di aver diffuso la fake news della certissima, già decisa procedura d’infrazione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 gennaio : L’intervista al vicepremier Luigi Di Maio : “Incontrerò presto i Gilet per unirci nell’Ue : L’intervista “Gruppo con polacchi, finlandesi e croati e voglio i Gilet gialli” Luigi Di Maio – Il vicepremier a Bruxelles: “A febbraio firmeremo il manifesto comune” di Luca De Carolis Brigate Gialle di Marco Travaglio Avviso ai lettori: se per caso dovesse scapparvi una piccola simpatia per i Gilet gialli che contestano le politiche affamatrici di Macron (parlandone da vivo) che piacciono alla gente che piace di tutta Europa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 gennaio : Di Maio&Di Battista in gilet giallo. Salvini in Polonia e i suoi dai nazi : Europee 2019 M5S, Di Maio e Di Battista si infilano il gilet giallo La strategia per il voto – “Non mollate, vi aiutiamo sul web con Rousseau”. La mossa del capo politico per avviare contatti con i manifestanti francesi di Luca De Carolis Achtung referendum di Marco Travaglio Se i 5Stelle vogliono fare un danno a se stessi e soprattutto all’Italia, non hanno che da tirare diritto con la riforma costituzionale sul referendum ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 gennaio : Non solo migranti – Il vicepremier contro tutti : Alta tensione Salvini tira dritto contro M5S. “Di migranti ne prendo zero” Duello – Il leghista: “Qui non ne sbarca uno”. Di Maio replica: “Decide il governo” Ma il ministro dell’Interno insiste, anche sul referendum: “Si fa con il quorum” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Gelosone. “Un’altra velina ingrata. Come la mamma. Silvio tradito da Barbara. Dopo la lettera di Veronica a Repubblica, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 gennaio : : Sea Watch ancora ferma: “Non siamo un hotspot” I 49 migranti, da giorni, stazionano sulle navi davanti Malta. Da Berlino primo spiraglio: “Li prendiamo ma solo se c’è una distribuzione europea” di RQuotidiano Ultimo fango a Rai2 di Marco Travaglio Hai capito Freccero? L’avevamo sempre considerato un fottuto e folle genio. Ora scopriamo che è un coglione patentato. Pensate: a 71 anni, anziché godersi la pensione in santa pace, accetta di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 gennaio : Nave dei migranti - Conte e Di Maio scavalcano Salvini : Immigrazione Di Maio nei guai coi sindaci sfida Salvini sui migranti Il capo M5S, su spinta di Roberto Fico, apre allo sbarco di donne e bambini dalle due navi Ong. Ma la Lega non gradisce. Cresce il fronte interno contro il dl Sicurezza di Luca De Carolis Grave ma non seria di Marco Travaglio Siccome in Italia la situazione è sempre grave ma non seria (Flaiano), fra i sindaci ribelli e il ministro dell’Interno si sta giocando la solita ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 gennaio : Nel 2002 - da Sofia - Silvio Berlusconi ordinò la cacciata dalla tv pubblica delle voci più scomode : Dopo la cacciata Freccero ribalta l’editto: “Rivoglio Luttazzi su Rai2” Il neo-direttore lancia un nuovo talk sullo stile di Biagi e chiama il satirista: “È finita l’epoca di Berlusconi e Renzi” di Lorenzo Giarelli 17 anni dopo di Marco Travaglio Ve l’immaginate Luttazzi nella Rai del 2018? Anzi, meglio: ve l’immaginate Luttazzi nell’Italia del 2018? Carlo Freccero, ex-neo-direttore di Rai2, annuncia il suo ritorno nel cosiddetto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 gennaio : Reddito : ecco chi lo avrà - cosa dovrà fare e quanto prenderà : I requisiti Reddito, ecco chi avrà diritto alle somme più alte Nei documenti del governo i parametri per ottenere il sussidio. Il contributo affitto va solo a un membro della famiglia di Stefano Feltri Eruzioni di bava di Marco Travaglio In perfetta sincronia con l’Etna che erutta lava, i quirinalisti di professione e di complemento eruttano bava. Uno tsunami di saliva tracima da ogni dove e rischia di sommergere il Quirinale, una nuvola ...