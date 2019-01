Il tatuatore Pietro Sedda porta il suo brand Saint Mariner a Milano Moda Uomo

gqitalia

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Non solo pelle. No, non stiamo parlando dei materiali che compongono la collezione delpresentata durantedal designer. La pelle di cui stiamo parlando è quella dei tanti clienti che sono passati sotto le mani del noto. Se il nomevi dice qualcosa, sappiate che il suo studio aproprio questa insegna. Persiamo tutti santi ma, siamo tutti marinai. O meglio, tutti possiamo essere anche marinai. Perché sentiamo di vivere vite altrui, incompletamente, come se il nostro essere fosse condiviso con tutti gli uomini, incompletamente.La visione onirica dinei capi del suo- Domenica collection FW19Press Office- Domenica collection FW19Press Office- Domenica collection FW19Press Office- Domenica collection ...