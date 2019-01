Il sergente pilota | Vittima di nonnismo Ma l' accademia smentisce

ilgiornale

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) IlGiulia Jasmine Schiff ha 20 anni, è veneziana di Mira e in passato è mezzofondista nazionale. Ma in questi giorni non si fa altro che parla di lei per una denuncia che ha presentato alla procura militare di Roma. Stando a quanto racconta la giovane, infatti, durante la sua formazione militare ha subito vessazioni. Ora la pm Antonella Masala ha aperto un fascicolo.Come scrive il Corriere della Sera, dietro alla storia di Giulia ci sarebbero certe "tradizioni", i limiti del rigore, il rapporto uomo-dopnna e il. Giulia Jasmine Schiff, infatti, ha denunciato con foto e video che tutto è iniziato lo scorso gennaio. I fatti. La giovane veneziana vince il concorso per l'ammissione di dieci allievi ufficiali di complemento dell"Aeronautica che consente di ottenere il brevetto dimilitare. Si posiziona quarta su 2mila iscritti. Quindi passa. Ma Giulia vuole di ...