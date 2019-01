Il River Plate come il Boca Juniors | Axion sarà sponsor di manica

River Plate : Rodrigo Mora ha annunciato il ritiro dal calcio giocato : RIVER PLATE, Mora – L’ormai ex attaccante uruguayano Rodrigo Mora ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a seguito di una lesione all’anca subita qualche mese prima.Una scelta non voluta ma purtroppo obbligata; l’uruguagio, amatissimo dalla tifoseria dei Millonarios, soffre di una necrosi asettica al femore.Come spiegato dal medico del RIVER PLATE Pedro Hansing, si tratta di un infarto alla testa del femore che ...

Pallone d'Oro Sudamerica - vince Pity Martinez. Trionfo del River Plate : Un vero e proprio Trionfo per squadra, per il River Plate, per il Pallone d'Oro del Sudamerica, che viene assegnato alla fine di ogni anno da una giuria di 320 giornalisti scelti dal quotidiano ...

Copa Libertadores - la pazza festa del River Plate al Monumental [FOTO e VIDEO] : Delirio River Plate, la festa al Monumental di Buenos Aires per la vittoria della Copa Libertadores è stata sontuosa festa grande allo stadio Monumental di Buenos Aires per i tifosi dei ‘millonarios’ che dopo il trionfo del River Plate nel tribolato derby argentino giocato lo scorso 9 dicembre al Bernabeu di Madrid contro il Boca Juniors in Copa Libertadores, e la parentesi del Mondiale per club con la sconfitta in semifinale ...

Pronostico Kashima Antlers vs River Plate - Mondiale per Club 22-12-2018 e Analisi : Mondiale per Club, Finale terzo posto, Analisi e Pronostico di Kashima Antlers-River Plate, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Kashima Antlers-River Plate, sabato 22 dicembre. Saranno Kashima Antlers e River Plate a sfidarsi per il terzo posto dopo le sconfitte in semifinale con Real Madrid e Al Ain. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Kashima Antlers e River Plate?I giapponesi del Kashima Antlers, ...

