Il Reddito di cittadinanza sarà erogato su carte elettroniche | ma non tutti otterranno

Alert crescita zero - a rischio quota 100 e Reddito cittadinanza : I n Italia, i dati continuano a deludere e prevediamo che l'economia sia entrata in recessione tecnica nel secondo semestre del 2018, …, la moderazione dello stress dei mercati finanziari interni e ...

Reddito di cittadinanza - l'allarme di Svimez : "L'assegno medio mensile scende a 390 euro" : Il Reddito di cittadinanza rischia di andare incontro a un nuovo ridimensionamento. Secondo i calcoli effettuati da Svimez, l'assegno medio mensile per i beneficiari della misura potrebbe scendere a 390 euro, contro i 500 preventivati dal governo. "Lo stanziamento da 6 miliardi per quest'anno si rileverebbe insufficiente. Ce ne vorrebbero 9,8", sottolinea il presidente Luca Bianchi.

Reddito di cittadinanza - Boccia - Confindustria - : 'Potrebbe disincentivare lavoro e tutelare sommerso' : 'Il Reddito di cittadinanza deve diventare un ponte verso il lavoro e non mi sembra che vada in questa strada - spiega a 'Circo Massimo' su Radio...

Reddito di cittadinanza - perché l'assegno potrebbe essere di soli 390 euro : Secondo uno studio Svimez, in base alla platea di beneficiari indicata dal governo, l'assegno difficilmente può essere di...

Reddito di cittadinanza - furbi in galera Quota 100 - dal 1° luglio la prima finestra : Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva la versione definitiva del decreto legge su Reddito di cittadinanza e Quota 100 che il Consiglio dei ministri approverà giovedì 17 gennaio.

Altro rinvio del decreto Reddito cittadinanza-quota 100. Conte - motivi tecnici : "Il rinvio del decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100 al prossimo giovedì non è nato da divergenze politiche ma per questioni meramente tecniche. Si tratta di riforme complesse. Quando le leggetere in dettaglio comprenderete che configurano una serie di interventi che definiscono un sistema integrato e richiedono un meccanismo a orologeria perfetto. È normale che ci voglia più tempo per affinarli ma sono aspetti tenici, non c'è nessuna ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza : nuovi dubbi dopo ipotesi economiche negative : Il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la Quota 100 ed il reddito di cittadinanza sono in dirittura d'arrivo, ma c'è già chi mette in dubbio la loro sostenibilità per via delle mutate condizioni della nostra economia. E' in particolare dalle pagine della stampa economica specializzata che si evidenzia il rischio per la tenuta delle misure rispetto al rilancio degli interventi di welfare, oltre che alla ripartenza degli ...

Reddito di cittadinanza a 254.146 nuclei con invalidi : Sono 254.146 i nuclei beneficiari con invalidi civili - con almeno il 67% di invalidità - che beneficeranno del Reddito di cittadinanza. E' quanto prevede l'ultima bozza - visionata dall'ANSA - della ...

[Il punto] Reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100 a forte rischio nel 2019. Ecco perché : Frena l'economia mondiale Questa mattina i giornali economici di tutto il mondo hanno aperto con la notizia del brusco calo dell'economia cinese: a dicembre l'export è crollato del 4,4% e il settore ...

Scacchetti ci spiega perché la Cgil boccia il Reddito di cittadinanza : Roma. Escluderlo, non lo esclude a priori. "Ma prima di lanciare una campagna referendaria, è doveroso coinvolgere la nostra base, consultare le nostre strutture". Insomma, è presto per dirlo. "Quel ...

Reddito di cittadinanza - una guida pratica /1. A chi andrà (e a quanto ammonta) : di Francesco Giubileo e Francesco Pastore La bozza del decreto legge contenente disposizioni relative all’introduzione del Reddito di cittadinanza (Rdc) è finalmente disponibile, anche se sicuramente subirà ulteriori modifiche fino alla sua promulgazione. Il testo, però, dovrebbe essere ormai tale da consentire di avere un quadro conoscitivo dello strumento. D’ora in poi offriremo su questo blog un’analisi dei diversi punti del piano ...

L'economia in frenata mette a rischio quota 100 - Reddito di cittadinanza e investimenti : In Cina il più grande mercato automobilistico al mondo ha segnato l'anno scorso il primo calo, -2,8%, dal 1990, seguendo lo stesso percorso appena registrato in Europa a partire dalla Germania. E ...