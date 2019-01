Il nulla osta del Papa alla Cei | la Chiesa si schiera contro il governo

Concorso dirigenti scolastici : sei docenti al Tar contro la Regione Aosta -Depositato - lo scorso 28 dicembre - un ricorso per l'annullamento ... : Sei docenti contro piazza Deffeyes. Terreno dello scontro è il corso-Concorso per l'assunzione di dirigenti scolastici della Regione, cui gli insegnanti si oppongono con un ricorso depositato al ...

Roma - Costa e Raggi contestati alla conferenza stampa dopo rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

Due medici indagati per la morte di Astori nulla osta nonostante anomalie cardiache : I due medici, a quanto scrive La Nazione, si sarebbero interessati all'idoneità sportiva del giocatore e non avrebbero provveduto ad accertamenti più approfonditi nonostante fossero state evidenziate ...

Matteo - scomparso nel nulla : l'angoscia della famiglia - ricerche senza sosta : Matteo Pireddu, 30 anni, di Capoterra (Cagliari) è svanito nel nulla sabato mattina e la preoccupazione è tanta. Alle...

G20 - Trump incontra Putin nonostante avesse annullato il vertice : Buenos Aires - nonostante Trump , due giorni fa, avesse annullato l'incontro con Putin al G20 di Buenos Aires per via della crisi tra Mosca e Kiev sullo stretto di Kerch, il presidente americano e ...

FILA - nulla osta Consob a aumento di capitale : nulla osta di Consob all'aumento di capitale di FILA . L'operazione avrà luogo mediante emissione di massime 9.538.263 nuove azioni suddivise in massime 8.022.915 azioni ordinarie e massime 1.515.348 ...

Scoppia il caso Provenzano : Di Maio annulla il comizio a Corleone ma la risposta è durissima : Perché nel nome del diritto di cronaca devo fare 'notizia'. E sono stanco. Io sono incensurato, non ho mai avuto problemi con la giustizia. Eppure vivo con un 'marchio' a fuoco sulla mia pelle '. Di ...

