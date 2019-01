Il ' no' all' accordo sulla Brexit rischia di costare all' Italia 23 miliardi

Brexit - May alla prova del voto di fiducia dopo il no del Parlamento all’accordo con l’Ue : Il Parlamento di Londra con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il leader laburista Corbyn invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May che sarà votata questa sera. Tusk: unica soluzione positiva per Londra è restare in Europa...

Brexit - il Parlamento britannico dice no all'accordo con l'UE : Il D-Day di Theresa May è arrivato. Nel corso della serata di martedì 15 gennaio, il Parlamento britannico ha respinto con 432 voti contrari e 202 favorevoli l'accordo che avrebbe dovuto regolare l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, prevista per il prossimo 29 marzo. L'esito della bocciatura era stato pronosticato, ma il colpo non è stato per questo meno doloroso da incassare: lo scarto di 230 voti segna, di fatto, un record storico, come ...

Brexit - Parlamento britannico boccia l’accordo per l’uscita dall’Ue : L'accordo sul divorzio del Regno Unito dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Theresa May con Bruxelles è stato bocciato dalla Camera dei Comuni britannica con 432 voti contrari e solo 202 favorevoli. Una pesante sconfitta per il governo conservatore del Primo ministro che però ha assicurato di non volersi dimettere ma di voler proseguire sulla strada di un accorso.Continua a leggere

Brexit : Tajani - con uscita Regno Unito senza accordo danni all'economia : ... gli stessi britannici hanno calcolato un danno pari al 9 per cento del Pil della Gran Bretagna, e un'uscita senza accordo non farebbe bene neanche alla nostra economia. Dobbiamo lavorare perché ...

Calciomercato - Dennis Praet ed il suo futuro lontano dalla Sampdoria : “ho un accordo con la società” : Calciomercato, Dennis Praet non lascerà la Sampdoria nella sessione invernale, in estate invece trattenere il belga potrebbe essere complicato Calciomercato, Dennis Praet ha parlato del proprio futuro alla Sampdoria. Il centrocampista si è concesso ai microfoni di hln.be, ed ha dichiarato: “Se non avessi firmato il rinnovo, la prossima estate mi sarebbe rimasto solo un altro anno di contratto, e poi sarei potuto partire per una ...

Brexit - fantasma "No deal" alla vigilia del voto. May avverte : "Senza accordo - uscita da Ue a rischio" : PRONTO IL DECRETO TRIA, PONTE DI 21 MESI - Per questo, al Ministero dell'Economia si lavora alla soluzione d'emergenza per evitare il rischio-tilt dei mercati finanziari che si aprirebbe senza l'...

Tav : Salvini - se non c'è accordo politico allora referendum : Sulla realizzazione della Tav "se non c'è una sintesi all'interno del governo decidono gli italiani come è giusto che sia". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivando al gazebo della Lega in corso Vercelli a Milano. "Nel contratto di governo - ha aggiunto Salvini - ci sono i referendum propositivi come in Svizzera, giustamente, quindi se sulla Tav non ...

Quell'accordo siglato dall'ex ministro Orlando : "Niente ergastolo per Battisti" : Condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi, Cesare Battisti si era reso irreperibile dopo l'ordine di arresto emesso dal giudice del Tribunale Supremo brasiliano, Luiz Fux, e il decreto ...

"Salta tutto" - "Nuove alleanze". Vacilla l'accordo M5S e Lega : Che la maggioranza di governo stia traballando non è certo una notizia. La fuga in avanti di Giuseppe Conte sull'accoglienza dei migranti delle due Ong ha creato una frattura che solo il tempo dirà se ...

Legittima difesa - accordo M5s-Lega : via libera alla Camera i primi di febbraio : La commissione Giustizia della Camera inizierà a votare mercoledì prossimo gli 80 emendamenti depositati venerdì 11 sulla Legittima difesa. L'obiettivo è di concludere l'esame in tempo per andare in ...

Iia - nessun accordo sulla cassa integrazione. Sindacati delusi. “Confronto fallimentare - ora un nuovo tavolo” : “nessun accordo sulla cassa integrazione straordinaria, il lungo confronto al ministero del Lavoro è stato fallimentare“. Sono i Sindacati ad annunciare l’ennesima fumata nera sulla vertenza Iia (Industria italiana autobus), delusi dal vertice di giovedì al ministero dello Sviluppo Economico. “La direzione aziendale – si legge nella nota congiunta firmata dal segretario nazionale della Fiom-Cgil Michele De Palma e ...