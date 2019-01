Il ministro Tria difende Francoforte e le regole Ue | Riduciamo i crediti

Russia-Italia : ministro Tria - nessun colloquio su acquisto titoli di Stato da Banca centrale Mosca : Mosca, 15 gen 19:20 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha seccamente smentito di aver discusso con l'omologo Anton Siluanov del possibile acquisto de... , Rum,

Immigrazione : ministro Tria - aiutare paesi in via di sviluppo è nell'interesse dell'Europa : Mosca, 15 gen 19:16 - , Agenzia Nova, - È necessario aiutare i paesi in via di sviluppo e non solo per frenare i flussi migratori. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni... , Rum,

Economia : ministro Tria - crediti deteriorati in costante riduzione nel rispetto dei programmi europei : Mosca, 15 gen 19:28 - , Agenzia Nova, - L'andamento dei crediti non performanti , Npl, italiani va bene: si stanno riducendo costantemente. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un punto stampa a Mosca, rispondendo a una domanda sull'andamento del settore bancario. Gli Npl, ha detto Tria, "si stanno riducendo continuamente secondo i ...

Il ministro Tria ammette : Italia in stagnazione : Il Governo grillino manda l’Italia in sofferenza economica. Scelte sbagliate, votate solo alle regalie elettorali (leggasi reddito di cittadinanza), penalizzazioni

Economia : ministro Tria a Forum Gaidar - incertezza e strategie egemoniche complicano gestione politiche monetarie : Mosca, 15 gen 10:53 - , Agenzia Nova, - Lo scenario economico globale è caratterizzato da cambiamenti rapidissimi, grande incertezza e dalla prevalenza di strategie egemoniche... , Rum,

Carige - il Pd chiede con urgenza l'intervento del ministro Tria : Quella di Carige è una questione tanto vitale quanto strategica per l'economia cittadina e non solo, ci auguriamo perciò che da parte di tutti emerga il massimo impegno nel trovare una soluzione in ...

Giovanni Tria - il raptus del ministro dopo l'ok alla manovra : 'Ho vinto - adesso decido io' : Chi si aspettava di trovare il ministro dell'Economia Giovanni Tria sull'orlo di una crisi di nervi dopo settimane tesissime per la trattativa sulla manovra con Bruxelles dovrà ricredersi. Il ministro è apparso in queste ultime ore rilassato ...

Giovanni Tria - il raptus del ministro dopo l'ok alla manovra : "Ho vinto - adesso decido io" : Chi si aspettava di trovare il ministro dell'Economia Giovanni Tria sull'orlo di una crisi di nervi dopo settimane tesissime per la trattativa sulla manovra con Bruxelles dovrà ricredersi. Il ministro è apparso in queste ultime ore rilassato come non lo si vedeva da tempo, nonostante le voci sempre

Manovra - il ministro Tria : 'Siamo soddisfatti. Modifiche all'Ires? Dettagli' : 'Sì, siamo soddisfatti'. Risponde così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ai cronisti che gli chiedono un commento dopo che il governo ha incassato la fiducia sulla Manovra a Montecitorio. E sulle correzioni che si dovranno apportare sull'Ires, il ...

Manovra - il ministro Tria : 'Siamo soddisfatti. Modifiche all'Ires? Dettagli' : 'Sì, siamo soddisfatti'. Risponde così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ai cronisti che gli chiedono un commento dopo che il governo ha incassato la fiducia sulla Manovra a Montecitorio. E sulle correzioni che si dovranno apportare sull'Ires, il ...

Tria-Pd - bagarre in commissione. Il ministro sbotta : 'Mi avete massacrato per un'ora' : È bagarre in Commissione bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla manovra. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle critiche del Pd, dicendosi 'massacrato' dalle accuse e attribuendo al precedente governo la ...

Pensioni : Quota 100 - il ministro Tria assicura : 'I provvedimenti ad aprile' : "I provvedimenti partiranno come previsto a fine marzo. Su questo sono stato sempre inflessibile. Non ho mai accettato che rinunciassimo alle riforme così come le abbiamo originariamente concepite", lo ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo l'accordo trovato con la Commissione Europea sulle misure-chiave contenute nella nuova Legge di Stabilità 2019. Secondo Tria le misure partiranno ad aprile Come riporta il quotidiano "Il ...

Si dimesso Roberto Garofoli - il capo di gabinetto del ministro Tria : Roberto Garofoli lascia l'incarico di capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, super-tecnico del Tesoro al fianco del ministro Giovanni Tria. Che commenta: 'Mi dispiace molto. All'inizio mi aveva detto che voleva cambiare, gli avevo chiesto di rimanere fino alla legge ...

Mef - si è dimesso Roberto Garofoli - Capo di Gabinetto del ministro Tria : Teleborsa, - Roberto Garofoli si è dimesso dal suo incarico di Capo di Gabinetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze , che ricopriva dal febbraio 2013 quando venne chiamato dall'allora ministro Padoan. Torna al Consiglio di Stato dove è Presidente di sezione. Al momento, il ministro Tria non ...