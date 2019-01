Il ministro Fontana dalla parte di Pierdavide Carone e Dear Jack | “Dispiaciuto per il

Tredici associazioni in piazza contro la visita del ministro Fontana a Trento : Trento . Una grande mobilitazione di associazioni contro la presenza a Trento del ministro Lorenzo Fontana e del senatore Simone Pillon invitati oggi all'apertura del Festival della famiglia 2018. In ...

Verona - ultracattolici e Forza Nuova sfilano contro l’aborto. E si lamentano per l’assenza del ministro Fontana : Nella giornata di sabato per le vie di Verona hanno sfilato Forza Nuova e sigle ultracattoliche per una manifestazione antiabortista. Lo hanno fatto nella giornata scelta per la lotta al femminicidio, ribadendo che “l’aborto è mille volte più aberrante”. Sul palco della manifestazione è salito anche Roberto Fiore. Nelle stesse ore ha fatto sentire la propria voce anche una nutrita contro manifestazione a cui hanno partecipato ...

Family Day al Pirellone con il ministro Fontana - la sinistra protesta : "No a iniziative per la riduzione dei diritti" : Sabato il convegno con amministratori da tutta Italia. Si parla del tavolo operativo che affronta i temi cari al Popolo della Famiglia di Gandolfini e Adinolfi

Scomparso il bonus bebè dalla legge di Bilancio. Ma il ministro Fontana assicura : "Ci sarà - e sarà migliorativo" : "Sul cosiddetto bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'anno. La misura ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all'esito della quale si è deciso di presentare, sin dalla Camera, un emendamento governativo che miri a tenere conto, e a superare, talune ...

Casalino - Faraone (Pd) al ministro Fontana : “A noi fa schifo il portavoce di Conte e il governo che non lo manda a casa” : Durante il Question time al Senato, Davide Faraone, del Partito democratico, si è rivolto al ministro della Famiglia e della Disabilità, Lorenzo Fontana: “Esprimo disapprovazione e sdegno per il silenzio del ministro dopo le parole di Rocco Casalino contro le persone down”. In mattinata era circolato un video del 2004 in cui l’attuale portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affermava che “i ragazzi down mi ...