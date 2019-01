Il kit anti-Brexit

Skeleton - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Nikita Tregubov parte alla grande e vince davanti a Martins Dukurs e Yun Sungbin : Nikita Tregubov fa suo il primo appuntamento della Coppa del Mondo di Skeleton 2018/19 a Sigulda. Il russo disputa due prove impeccabili, facendo segnare i migliori tempi in entrambe le occasioni, e vince all’esordio stagionale sul budello lettone. Il 23enne nato a Krasnojarsk chiude con 37 centesimi di vantaggio sul padrone di casa Martins Dukurs e 53 sul sudcoreano Yun Sungbin che paga una prima manche con qualche sbavatura di troppo. ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius vince Kurt kitayama davanti a Pavon : L’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita ha eletto da poco il suo quarto vincitore: dopo George Coetzee nel 2015, Jeung-hun Hwan (unico non sudafricano, essendo sudcoreano) nel 2016 e Dylan Frittelli nel 2017, si iscrive all’albo d’oro l’americano Kurt Kitayama, che ha girato in 268 colpi per un totale di 20 sotto il par. A prendersi la seconda posizione congiunta sono il francese Matthieu Pavon e l’indiano ...

Hell's kitchen - anticipazioni quinta puntata : tutti al Gallia : Hell's Kitchen Italia 5 entra nel vivo con sfide in estera e prove già più complicate e seguiremo questa sera live al quinta puntata, in onda dalle 21.15 su SkyUno e in liveblogging su TvBlog.prosegui la letturaHell's Kitchen, anticipazioni quinta puntata: tutti al Gallia pubblicato su TVBlog.it 30 novembre 2018 17:14.

Appalti pubblici - firmato protocollo Antitrust-Bankitalia-Consob per gestione comune : Antitrust, Banca d'Italia e CONSOB hanno siglato un protocollo d'intesa per la gestione in comune di procedure di appalto per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, regolate dalla vigente normativa ...

Hell's kitchen 2018/ Anticipazioni : ospiti La Pina e il marito Emiliano Pepe - IlSussidiario.net : Hell's Kitchen Italia 2018, diretta, concorrenti ed eliminato 20 novembre: ospiti della puntata la deeja La Pina e il marito Emiliano Pepe.

PIQ Robot - il sensore per lo sci - la boxe - il kite e tanti altri sport : Il mondo dello sport si sta avvicinando a grandi falcate a quello tecnologico per cercare di spingere al massimo le potenzialità degli atleti. Prendiamo ad esempio il calcio: se trent’anni il ritiro estivo significava saliscendi dalle tribune, partitelle e corse tra i boschi, oggi l’allenamento è diventato hi-tech a colpi di sensori, pettorine e sedute criogeniche per tenere sotto controllo i muscoli. Ma tutti gli sport si stanno ...

Hell's kitchen Italia - anticipazioni seconda puntata : giudice ospite lo Chef stellato Cristiano Tomei : Apre i battenti anche questa settimana la cucina più infernale d'Italia. Torna con il secondo appuntamento, domani sera su Sky Uno dalle 21.15, Hell's Kitchen , adattamento Italiano del cooking show ...