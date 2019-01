Il commissario Tav | Fermarla costa più che finirla

Paolo Foietta - commissario per la Tav : "Non ho mai parlato col Governo. Fermare il tunnel costa più che finirlo" : "Non ho mai parlato col Governo. Ho scritto 12 lettere via pec ma non ho avuto nessuna risposta, e' una cosa gravissima visto che sono il commissario e il mio interlocutore è il Governo. È una situazione paradossale". Lo ha detto Paolo Foietta, commissario straordinario di governo per la Tav, a margine dell'Audizione in Commissione Trasporti della Camera.Con "i tecnici No Tav, a differenza che con il governo, abbiamo un confronto ...

Carige - Modiano (commissario) : “Nazionalizzazione non è ipotesi sul tavolo”. E nega paragoni con Mps e banche venete : “La nazionalizzazione non è un ipotesi sul tavolo”. A dirlo, rispondendo al sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, e alla linea di Luigi Di Maio e del M5s, è il commissario straordinario di Carige, Pietro Modiano, a margine dell’incontro col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo in disaccordo – ha detto Toti – Carige ha risorse e ...

Tav - commissario Foietta : 'Peccato che il governo non ascolti' : "Onorerò fino in fondo il privilegio di essere commissario di governo. Lo devo all'istituzione e non certo al ministro" delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Lo afferma Paolo Foietta, presidente ...

Brennero - si dimette il commissario. Oltre alla Tav nuovo fronte contro i ritardi del Governo : ... non abbasseremo la guardia «Sulla questione delle infrastrutture non abbasseremo la guardia, anche in futuro, perché non possiamo accettare l'idea di una politica estranea ai grandi temi dello ...

Garavaglia : asse To-Mi-Ts fa 70% del pil. Il commissario : su Tav esito già scritto : La commissione Europea avverte: 'realizzarla nei tempi, altrimenti, riduzione dei fondi europei. Il progetto è importante non solo per Francia e Italia, ma per l'intera Ue -