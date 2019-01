Il 2019 di Macron non sarà il 1789 della Francia

Ascolti Tv di sabato 5 gennaio 2019. Celentano e Macron - la Befana porta i doni a Freccero : Ascolti Tv di sabato 5 gennaio 2019 . Su Rai1 il film Heidi commuove oltre 4,4 milioni di spettatori in attesa della Befana che porta alla ammiraglia di Viale Mazzini il 20,5% di share. Ma il giorno ...

LIBIA - CONTE 'ANTICIPA' MACRON E VEDE HAFTAR E AL SERRAJ/ Il rapporto Onu e le intricate 'sfide' nel 2019 : CONTE, blitz in LIBIA: ultime notizie, incontro con Al SERRAJ e il generale HAFTAR a Tripoli e a Bengasi. "Il 2019 sarà l'anno della svolta".

Macron annuncia : aumento il salario minimo di 100 euro al mese dal 2019 : Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del discorso alla nazione in risposta al movimento di contestazione dei gilet gialli, ha annunciato un aumento del salario minimo mensile di 100 euro a partire dal 2019, precisando che non costerà niente ai datori di lavoro. Macron, inoltre, ha riferito che gli straordinari a partire dal 2019 saran...

Gilet gialli - Macron : ‘Rabbia anche colpa mia. Salario minimo aumenta di 100 euro Straordinari detassati da gennaio 2019? : “C’è rabbia, c’è indignazione condivisa da molti francesi. Servono misure profonde”. Nel pieno delle proteste dei Gilet gialli, Emmanuel Macron si rivolge alla nazione con un appello “per lavorare tutti insieme alla costruzione di una nuova Francia”. Il presidente, dopo aver condannato le violenze che hanno scosso il paese nelle ultime settimane, cerca di voltare pagina. “Da un anno non siamo stati in ...

Gilet gialli in Francia - Macron annulla l’aumento delle tasse sul carburante per tutto il 2019 : L'Eliseo ha annunciato che l'aumento delle tasse sul carburante è annullato per tutto l'anno 2019. Il presidente Emmanuel Macron spera di evitare così il quarto sabato di proteste e scontri dei Gilet gialli. Precedentemente il primo ministro francese Edouard Philippe aveva annunciato una sospensione per sei mesi.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 - sondaggi : in Francia il partito di Marine Le Pen supera quello del presidente Macron : È testa a testa in Francia nelle intenzioni di voto per le Elezioni europee del prossimo maggio tra il Rassemblement national e La République en marche, con il partito di Marine Le Pen in vantaggio rispetto a quello del presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio Elabe condotto per Bfmtv, il RN di Le Pen, alleata del vicepremier Matteo Salvini, raccoglie il 20% del consenso, con un aumento dello 0,5% rispetto a maggio scorso, contro il ...