optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Il 16 gennaio 1970 la mostra Bag One di John Lennon venne sequestrata da Scotland Yard dopo 24 ore di esposizione @johnle… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Il 16 gennaio 1970 la mostra Bag One di John Lennon venne sequestrata da Scotland Yard dopo 24 ore di esposizione @johnle… - OptiMagazine : Il 16 gennaio 1970 la mostra Bag One di John Lennon venne sequestrata da Scotland Yard dopo 24 ore di esposizione… - Fix_55 : Il 13 gennaio 1970 nasceva il 'PIRATA'...Marco Pantani Pantani, show all'Alpe d'Huez... -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)Il 16laBag One didaper via dei contenuti ritenuti eccessivamente erotici. Era stata allestita appena 24 ore prima presso la London Arts Gallery e consisteva in 14 litografie raffiguranti la vita coniugale dell'ex Beatles con Yoko Ono. Secondo, però, violava l'Obscene Publications Act. I lavori sulle stampe erano iniziati nel 1969, anno in cui la coppia si unì in matrimonio, ed erano continuati durante tutto l'anno. Tra le immagini,aveva raffigurato sia il momento delle nozze che i momenti di tenerezza, ma anche le scene della loro intimità e la manifestazione "Bed In" che la coppia aveva messo in atto ad Amsterdam come moto di protesta contro la guerra del Vietnam.L'Obscene Publications Act regolamentava la diffusione di materiale avente argomenti di nudo e atti sessuali, senza fare ...