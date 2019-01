I tre Samsung Galaxy S10 protagonisti di nuove immagini

Samsung Galaxy A90 dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni e due varianti di memoria : Samsung Galaxy A90, il top della nuova linea A, potrebbe essere commercializzato in tre diverse colorazioni e due varianti di memoria. L'articolo Samsung Galaxy A90 dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni e due varianti di memoria proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe presentare anche Galaxy Fold durante il Galaxy Unpacked del 20 febbraio : L'evento di lancio del 20 febbraio potrebbe essere il teatro di presentazione di Samsung Galaxy F, lo smartphone pieghevole del colosso coreano.

tre innovazioni col Samsung Galaxy S10 Plus - nel segno del futuro : Ci sono in ballo delle belle sorprese sul Samsung Galaxy S10 Plus, che, a detta di Ice universe, dovrebbe risulta più sottile rispetto alla precedente generazione (7.8 mm contro gli 8.5 dei Galaxy S9), ed al contempo montare una batteria da 4000 mAh. A quanto pare, il colosso di Seul avrebbe trovato a quadra, non dimostrando più alcun timore nell'equipaggiare i propri smartphone con batterie più capienti (il caso dei Note 7 ha seminato il ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe presentarsi più sottile e con una memoria più veloce : Dal momento che le notizie sul nuovo dispositivo Samsung tanto atteso dagli utenti, il Galaxy S10, si stanno facendo via via sempre più frequenti a causa dell'imminente presentazione del dispositivo che avverrà il 20 febbraio a San Francisco in occasione del Galaxy Unpacked, emergono altri particolari sul design e sulla batteria del device. Lo spessore sarà più ridotto, si parla di 7,8 mm, mentre la batteria sarà decisamente più capiente ...

HTC prepara uno smartphone 5G - Nokia 9 PureView potrebbe essere lanciato a gennaio a Dubai e spunta ancora il nome Samsung Galaxy S10E : Cher Wang, Presidente di HTC, ha dichiarato di non avere dubbi sul fatto che il 2019 sarà un anno di rinascita per il settore mobile di HTC

Smartphone Huawei e Samsung con nuove rateizzazioni da TIM - da tre arriva Huawei P Smart 2019 : Tanti Smartphone a rate con TIM, mentre il nuovo Huawei P Smart 2019 arriva anche da Tre all'interno dell'operazione a premi lanciata da Huawei.

Nuovi dettagli sulla gamma Samsung Galaxy S10 - che potrebbe "perdere" il rosso : Nuovi dettagli su nomi, design, colorazioni, batterie e non solo dell'attesissima gamma Samsung Galaxy S10, che sarà presentata tra poco più di un mese.

Samsung Galaxy S10 5G e Fold potrebbero avere tanti mAh - mentre al CES spunta un prototipo : Samsung Galaxy S10 5G e lo smartphone pieghevole Galaxy Fold potrebbero avere enormi batterie. Intanto al CES 2019 spunta un prototipo di uno smartphone 5G del produttore sud-coreano.

Potrebbe spezzarsi lo smartphone pieghevole Samsung? Le ultime : Non sembra ancora essere del tutto pronto il primo smartphone pieghevole Samsung, conosciuto anche come Galaxy X o F(oldable). Nel corso del CES 2019 di Las Vegas, ci sarebbe stato un altro incontro per la discussione di questo specifico prodotto, a margine della quale è emerso che il dispositivo, se completamente piegato, rischia la rottura. Per scongiurare questa possibilità,la società asiatica starebbe cercando una soluzione che permetta un ...

Profitti sotto le aspettative per Samsung - mentre Huawei vola in Cina : mentre Samsung affronta qualche flessione nei Profitti dell'ultimo trimestre 2018, secondo i dati Huawei ha dominato il Q3 2018 del mercato cinese, superando tutti nel volume di vendite.

Strepitoso 2019 per Bixby in Italiano e con supporto alle app Google sui Samsung Galaxy? L'annuncio al CES : Bixby in Italiano è oramai una realtà, seppur con le sue dovute limitazioni ma l'assistente vocale del produttore asiatico si appresta a vivere un 2019 davvero Strepitoso, almeno stando alle dichiarazioni giunte dalla stessa Samsung in apertura del CES di Las Vegas. Il servizio vuole recuperare terreno rispetto alla concorrenza e forse ha pianificato il modo migliore per farlo. Riavvolgiamo prima il nastro delle notizie relative a Bixby in ...

Samsung - crollano gli utili : -28 - 7% nel quarto trimestre 2018 : Frenano utili e vendite di Samsung Electronics nell'ultimo trimestre 2018: dopo Apple, anche il gruppo sudcoreano mostra debolezza con profitti operativi in calo annuo del 28,7%, a 10.800 miliardi di won (9,6 miliardi di dollari), meno dei 13.800 miliardi attesi dai mercati. Dai dati preliminari emerge che il deterioramento dei rapporti Usa-Cina, i due mercati più grandi per l'export, ha colpito la domanda di memorie chip per personal ...