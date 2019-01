I dazi di Trump affonderebbero la Cina e manderebbero in tilt pure l' Europa

Così i dazi di Trump spaventano i costruttori tedeschi" : La gente è molto preoccupata per la direzione in cui la politica commerciale degli Stati Uniti si sta dirigendo dal 2017'. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostiene che il suo paese è ...

dazi : Trump vede un'intesa con la Cina - MF - : Secondo quanto scritto da MF, che cita voci trapelate nelle scorse ore, "le discussioni tenute finora hanno avviCinato le posizioni tra le due principali economie al mondo. Non abbastanza però ...

dazi - Trump spinge per accordo con Cina : 7.56 Il presidente Donald Trump è sempre più impaziente di raggiungere un accordo sui Dazi con la Cina. Questo darebbe una accelerazione ai mercati finanziari preoccupai dalle tensioni commerciali fra i due paesi. Lo riporta L'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Le trattative fra Stati Uniti e Cina sono in corso e i negoziati sono stati estesi anche oggi, alimentando l'ottimismo sulla possibilità si raggiungere un'intesa.

dazi - aria d'intesa Usa-Cina E Trump rivede Kim in Vietnam : Mentre Wall Street si riscopre cauta dopo il poderoso rally di venerdi' scorso, dovuto a un ottimo rapporto sull'occupazione americana a dicembre e alle rassicurazioni giunte dal governatore della Federal Reserve, gli occhi degli investitori sono tornati Segui su affaritaliani.it

dazi : al via colloqui Cina-Usa a Pechino - Trump ottimista : ...5% per il 2018: Goldman Sachs ha rivisto al ribasso le aspettative di sul prezzo dei metalli nel primo trimestre 2019 per la 'particolare decelerazione' a cui è sottoposta l' economia cinese . ...

Powell - Fed - 'resiste' a Trump. Spiragli sui dazi tra Usa e Cina - le Borse recuperano : La Casa Bianca parla di corsa all'occupazione e, dipingendo un'economia americana forte, dice senza mezzi termini: 'non c'è recessione in vista'. - Apple 'perde' 9 miliardi dagli iPhone e dà la colpa.

dazi - Trump : grandi progressi con Cina : 23.21 Schiarita sul fronte dei negoziati commerciali tra Usa e Cina. Su Twitter il presidente Usa, Trump, ha reso noto di aver avuto "una lunga e molto positiva" conversazione telefonica con il presidente cinese, Xi Jinping, e che "Sono stati compiuti grandi progressi". "L'accordo procede molto bene -comunica il capo della Casa Bianca-. Se fatto, sarà molto completo, coprirà tutti i soggetti, aree e punti di contesa".

Usa - la fondazione della famiglia Trump chiude i battenti : Negli Stati Uniti, la Trump Foundation , ente di beneficenza gestito dalla famiglia del tycoon, ha recentemente annunciato la propria chiusura . L'organizzazione no-profit è attualmente coinvolta in ...

Accordo commerciale con il Giappone - ok di Strasburgo : “Via dazi per un miliardo”. E’ la replica dell’Ue alle tariffe di Trump : L’Unione Europea mette a segno una mossa sullo scacchiere economico internazionale contro il protezionismo degli Stati Uniti. Il Parlamento di Strasburgo ha dato il via libera definitivo al Japan-EU Free Trade Agreement, l’Accordo di libero scambio tra Bruxelles e il Giappone, la più grande intesa commerciale bilaterale mai negoziata dall’Ue. Con il completamento del processo di ratifica da parte del Consiglio il 21 dicembre, il ...

Guerra dazi - Trump ha vinto la prima battaglia con la Cina : In una concessione importante, la Cina pare abbia accettato di rinunciare alla politica industriale giudicata dagli Usa 'sleale e anti concorrenziale' del 'Made in China 2025 : si tratterebbe di un passo indietro fondamentale, che rappresenta per l'amministrazione Trump un'...

Huawei - Fed - Messico e dazi. Tutte le - ultime - ire di Trump : Qualche settimana fa, inoltre, Trump aveva fatto ampiamente sapere di non essere per nulla contento non solo dell'operato della Federal Reserve in ambito di politica monetaria ma addirittura della ...

Trump bluffa sui dazi - le Borse giù : Le bugie hanno le gambe corte, ma quelle di Donald Trump non riescono a reggere nemmeno la distanza che separa un tweet da un altro cinguettio. Il presidente Usa, che solo 24 ore prima aveva dato già ...

Trump a case auto tedesche : ora no dazi : ANSA, - WASHINGTON, 5 DIC - Donald Trump ha rassicurato i dirigenti delle tre case automobilistiche tedesche incontrati alla Casa Bianca di non avere piani immediati per imporre dazi sulle loro auto. ...