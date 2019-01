Higuain-Milan | divorzio vicino | spunta l' indizio social

Milan - foto di gruppo prima della Supercoppa : non c'è Higuain : #ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the ...

Milan - scatto di gruppo prima della Supercoppa ma manca Higuain… [FOTO] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Milan, prima la gara di Supercoppa contro la Juventus poi gli ultimi giorni di calciomercato con una situazione da risolvere che riguarda il futuro dell'attaccante Gonzalo Higuain, l'attaccante argentino sempre più lontano dai rossoneri e vicino al Chelsea. Nel frattempo indizio nelle ultime ore, il Pipita è l'unico a non comparire nella foto di gruppo con il principe Abdulaziz

Foto di gruppo del Milan senza Higuain : Oggi sarà in campo? Rino Gattuso ha provato a farlo capire in ogni modo – pur con tutta la diplomazie che il caso impone – e oggi arriva un altro passaggio che va nella direzione dell'addio di Gonzalo Higuain. L'account ufficiale Twitter del Milan ha pubblicato tre Foto dell'incontro della squadra col principe saudita Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. E fin qui, non c'è notizia. La notizia è che nella Foto di

Juve-Milan - le probabili formazioni della gara di stasera : in attacco sfida CR7-Higuain : stasera alle ore 18.30 italiane si gioca la sfida che vale la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, allo stadio King Abdullah Sports City, il "gioiello splendente" di Gedda. Pur con qualche infortunio, i campioni d'Italia partono favoriti su un Milan troppo coinvolto nel calciomercato, ma ricordiamo che due anni fa i rossoneri hanno avuto la meglio. La probabile formazione della Juventus Per la sfida di stasera, Allegri dovrà fare a meno degli ...

Juve-Milan - partita dai due volti : dalle polemiche di Gedda al caso Higuain - l’ultima del Pipita in maglia rossonera - le formazioni della Supercoppa : Attesa finita, Juventus e Milan si preparano a scendere in campo per la Supercoppa, le due squadre stanno attraversando un momento completamente opposto tra risultati, prestazioni e fiducia con i bianconeri lanciatissimi ed i rossoneri in grande difficoltà ma la squadra di Massimiliano Allegri non deve correre il rischio di sottovalutare l’avversario, si tratta di una partita secca ed il Milan è comunque una squadra con qualità e ...

Milan - ciao Higuain : no stop per Piatek : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Speciale calciomercato Piatek, il Milan accelera

Calciomercato Milan - il Real Madrid su Piatek frena Higuain al Chelsea : Calciomercato Milan – Il sogno del Chelsea di arrivare a Gonzalo Higuain potrebbe essere interrotto dal Real Madrid che avrebbe avviato contatti con il Genoa per Krzysztof Piatek. I Blues sono alla ricerca di un attaccante e l’argentino, attualmente in prestito dalla Juventus al Milan, sarebbe in cima alla lista dei desideri del manager del […] L'articolo Calciomercato Milan, il Real Madrid su Piatek frena Higuain al Chelsea ...

Juventus-Milan - Chiellini : 'Un vantaggio conoscere Higuain? Anche lui conosce me' : Lo vedo come un passo avanti e non come un problema, poi certamente non saremo noi a cambiare il mondo ma iniziative come questa possono rappresentare un nuovo inizio. Mi aspettavo un paese più ...

Milan - Gattuso col dubbio Higuain 'Non so cosa voglia fare - vediamo se gioca' : GEDDA - 'Mi baso su quello che succede in settimana, su come si allena il giocatore, come sta nel gruppo. Ci sono tantissime voci ma Higuain si sta allenando bene, sta bene con i compagni e con tutti: ...