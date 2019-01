Higuain contro la Juventus | ci risiamo Video | Supercoppa Italiana | finale caldo con le

Higuain ha la febbre… o forse no : il Pipita verso il forfait contro la Juve : Si avvicina sempre di più l’inizio della Supercoppa in campo Juve e Milan in una partita che si preannuncia scoppiettante. Negli ultimi giorni ma soprattutto nelle ultime ore in casa rossonera a tenere banco è il caso Higuain, poche ore prima della partita il Pipita non figurava nella foto di gruppo, si sono scatenate le voci di mercato e su un addio ormai imminente, adesso la.. febbre, almeno secondo quanto filtra ...

Capello su Higuain : “dal rigore contro la Juve non è più lui” : Fabio Capello ha la sensazione che Higuain abbia voglia di andare a giocare per il Chelsea di Maurizio Sarri, dopo il rigore contro la Juve qualcosa si è rotto “A Higuain è rimasto dentro quel rigore sbagliato con la Juve, da allora non è stato più lui. Ha perso quella intensità stando più lontano dalla porta, speriamo per il Milan che torni ad essere l’Higuain che tutti conosciamo“. L’ex allenatore del Milan, Fabio ...

Milan - contro la Samp Conti e Reina titolari. Higuain... : Il Milan , contro la Sampdoria , nell'ottavo di finale di Coppa Italia in programma sabato alle 18, è pronto a riabbracciare dal primo minuto Andrea Conti. Come scrive la Gazzetta dello Sport , salvo sorprese, l'ex Atalanta partirà dal primo sulla destra nella difesa a 4 di Gattuso: Laxalt a sinistra, Calhanoglu mezzala e tridente con Suso , Castillejo e Higuain . In porta Reina .

Finisce il lungo digiuno di Higuain - tornato a segnare e decisivo contro la Spal : Gonzalo Higuain si è tolto l’ansia del gol. Via i pensieri cattivi 866′ dopo l’ultima esultanza. Non segnava dal 28

Milan-Spal - Gattuso : “Higuain? Dopo l’espulsione contro la Juve ha ricevuto una mazzata…” : Vittoria per il Milan nella gara di campionato contro la Spal, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “sono stanco, mi fa male la testa (sorride), oggi siamo stati bravi a reagire ma dei polli a non chiudere la partita, abbiamo rischiato dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. L’unico sereno è Allegri che vince ogni campionato con 20 punti di vantaggio, gli altri sono tutti sotto pressione. Ci sono tanti ...

Milan - Gattuso ritrova Higuain e salva il posto : 2-1 contro la Spal : Il ruggito del Pipita. Grazie ad una rete di Gonzalo Higuain, il Milan batte in rimonta la Spal per 2-1 e interrompe un doppio digiuno che durava da quattro partite: quello del gol e soprattutto delle vittorie. I rossoneri di Rino Gattuso si riprendono il quinto posto in classifica con 31 punti a -1

Milan - Higuain spezza il digiuno : gioia e lacrime nell'esultanza dopo il gol contro la Spal. FOTO : Rabbia, gioia e lacrime: c'è tutto nell'esultanza liberatoria del Pipita a San Siro e nell'abbraccio a Gattuso LA CRONACA Milan-SPAL

Il Milan scaccia i fantasmi ma quanta fatica contro la Spal : Higuain torna protagonista e salva la panchina di Gattuso [FOTO] : 1/27 Spada/LaPresse ...

Milan-Fiorentina - Gattuso : "Higuain me lo tengo stretto - nulla contro Montolivo" : Il Milan ha la necessità di passare un buon Natale. Non è solo un augurio, è un obbligo derivato dalla batosta di Atene e dal triste pari di Bologna. Rino lo sa: "Dobbiamo fare di più, abbiamo avute ...

Cassano contro tutti : “il Var è una pagliacciata” - il triste Higuain - Messi all’Inter e non solo : Antonio Cassano ha parlato del campionato di Serie A, definito come quello tra “scapoli ed ammogliati” per il livello basso secondo FantAntonio Antonio Cassano ci ha abituati ad essere uno senza peli sulla lingua ed anche nelle sue recenti esternazioni sul mondo del calcio, non ha lesinato critiche a chicchessia. L’ormai ex calciatore, ospite di Pier Luigi Pardo a Tiki Taka, ha parlato del momento della nostra serie A, ...

Milan - le pagelle di Higuain : l'argentino bocciato contro il Torino : Ecco i voti dei principali giornali sportivi italiani: GAZZETTA DELLO SPORT: 5 CORRIERE DELLO SPORT: 5 TUTTOSPORT: 5 CORRIERE DELLA SERA: 5 REPUBBLICA:5 IL GIORNALE: 5,5 CALCIOMERCATO.COM: 5

Milan - senti Higuain : 'ripagherò la fiducia della società. L'errore contro la Juve mi ha fatto crescere. Ibra? Dico che...' : Il bomber argentino, nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport, ha spiegato di voler ripagare la fiducia dell'ambiente rossonero, aiutando il Milan a raggiungere gli obiettivi prefissatisi ad ...

Milan - senti Higuain : “ripagherò la fiducia della società. L’errore contro la Juve mi ha fatto crescere. Ibra? Dico che…” : Gonzalo Higuain non vede l’ora di poter scendere in campo: nessuna voglia di riscatto, il bomber argentino è solo ‘più maturo’ e volenteroso di far bene dopo la squalifica post espulsione con la Juventus Costretto a restare fuori dal campo per le gare di Serie A, a causa dell’espulsione e della squalifica per due giornata rimediate dopo i fatti di Milan-Juventus, Gonzalo Higuain scalpita per ritornare in campo in ...

Salvini contro l’attaccante del Milan Higuain : “comportamente indegno il suo!” : Salvini va giù pesante contro l’attaccante rossonero Gonzalo Higuain Due giornate di squalifica a Gonzalo Higuain: è la decisione del giudice sportivo della serie A, per l’espulsione per proteste contro l’arbitro Mazzoleni in Milan-Juve, “essendosi avvicinato in modo scomposto e minaccioso”. E strali del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, contro l’attaccante. “Domenica ero a San Siro con mio ...