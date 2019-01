ilfogliettone

: Hamas 'libera' i tre carabinieri italiani scambiati per militari israeliani - - ilfogliettone : Hamas 'libera' i tre carabinieri italiani scambiati per militari israeliani - - 1976_8Debora : RT @AlfioKrancic: - lacerci65 : RT @AlfioKrancic: -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) E' terminato l'assedio dei miliziani diall'edificio dell'Onu a Gaza, dove si erano rifugiati i treper forze di sicurezza israeliane e sospettati di essere entrato nella Striscia con una falsa identita' diplomatica. Il movimento islamista al potere nella Striscia ha accertato l'identita' dei tree ha dato loro il via libera a lasciare l'edificio dell'Unrwa. I tre potrebbero rientrare a Roma gia' oggi. Un portavoce del ministero dell'Interno di Gaza, Iyad al-Bizm, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che, contrariamente ad alcuni notizie circolate in precedenza, il veicolo deglinon e' stato coinvolto in scontri a fuoco. "Nelle ultime ore, e' stata condotta un'indagine su un veicolo sospetto in cui viaggiavano trenella stessa area in cui si era verificata una sparatoria. In seguito all'accaduto, l'auto si e' andata ...