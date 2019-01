Gran Turismo Sport si aggiorna alla versione 1.32

gamerbrain

: @tokoyomski Final Fantasy VIII Resident Evil: Nemesis Gran Turismo 2 - boeingr : @tokoyomski Final Fantasy VIII Resident Evil: Nemesis Gran Turismo 2 - drivingitalia : Gran Turismo Sport: nuovo update disponibile da domani con 8 vetture -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Polyphony Digital annuncia l’arrivo per domani di un nuovomento per, il quale porterà il gioco1.32. Scopriamo insieme i contenuti previsti.: Le novità dell’mento 1.32 Il nuovomento introdurrà a partire da domani i seguenti contenuti:Nuove AutoPorsche 356 A/1500 GS GT Carrera Speedster ’56 (N100) Aston Martin DB3S CN.1 ’53 (Gr.X) Shelby G.T.350 ’65 (N300) Ferrari Dino 246 GT ’71 (N200) Nissan Fairlady Z Version S (Z33) ’07 (N300) Honda Integra Type R (DC2) ’98 (N200) BMW Z8 ’01 (N400) TVR Tuscan Speed 6 ’00 (N400) Nuovo TracciatoSpecial Stage Route X Concludiamo con :Lo scenario urbano dei vicoli di Cambridge per la modalità fotografica Nuova Esperienza per il Circuito dell’Anello Interno ...