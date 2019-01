Governo va sotto in commissione Senato su voto presidenza parco Circeo

Parco Circeo - sgambetto della Lega : vota con azzurri e FdI E il Governo va sotto : Momenti di tensione nella maggioranza. Il governo è stato battuto in commissione Ambiente al Senato sul parere che riguarda la nomina del nuovo presidente del Parco del Circeo. Infatti la Lega ha votato insieme alle opposizioni e di fatto con Forza Italia e Fratelli d'Italia: "Sul parere in commissione Ambiente del Senato alla nomina del generale Ricciardi a nuovo presidente del Parco del Circeo tutto il centrodestra, Lega compresa, ha votato ...

Via libera alle trivelle sul mar Ionio : il Governo sotto attacco respinge le accuse : Siamo per un'economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto. Anche per questo incontrerò personalmente i comitati Notriv di tutta Italia. Per lavorare insieme a norme ...

Renzi : “Alla fine al Governo ci posso anche tornare. Fiero delle cose che ho fatto - ho sbagliato a sottovalutare le fake news” : Il suo pensiero torna ancora al referendum del 4 dicembre 2016, alla “sensazione che ho provato andando a letto quella sera” di più di due anni fa: “Un’occasione persa dall’Italia”. Perché oggi “gli italiani hanno scelto di andare con questi“, dei “cialtroni”, ma lui, Matteo Renzi, “alla fine al governo” ci può “anche tornare“. L’ex premier in un’intervista ...

Manovra - Andrea Marcucci (Pd) : “Scritta da Bruxelles - il Governo mette la testa sotto la sabbia” : Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, intervistato da Fanpage.it dopo l'accordo tra il governo e la Commissione europea sulla legge di Bilancio, attacca l'esecutivo: "È la prima Manovra scritta interamente da Bruxelles. Il governo la testa l'ha dovuta mettere sotto la sabbia. Questa sera a festeggiare ci sarà solo Juncker.Continua a leggere

Sondaggi - la trattativa con l’Ue non nuoce al Governo : Lega e M5s valgono il 59%. Calano le opposizioni : Pd sotto il 17% : Il dibattito con la commissione Ue sulla manovra non fa male al governo: tutt’altro. Sia la Lega che il Movimento 5 stelle crescono. Lo rileva il Sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7. Il Carroccio è dato al 32%, con un punto in più rispetto a una settimana fa. Guadagna uno 0,3% in sette giorni anche il Movimento 5 stelle, che oggi sarebbe scelto dal 26,5% degli elettori. In totale dunque i due partiti di governo sfiorerebbero il ...

Brexit - sterlina sotto pressione. I Comuni legano le mani al Governo : Si muove con difficoltà la sterlina sul mercato Forex, dopo che il Parlamento inglese ha approvato una mozione che obbliga il Governo britannico a pubblicare la versione integrale dell'accordo con l'...

Brexit - Theresa May va sotto in Parlamento : sì alla censura contro il Governo : La Camera dei Comuni ha approvato una mozione di censura promossa dal Labour contro il Governo Tory di Theresa May per la mancata pubblicazione integrale del parere legale sull'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto dalla premier con Bruxelles. Secondo la mozione, l'esecutivo ha commesso "oltraggio" nei confronti del Parlamento, limitandosi a rendere nota ieri una sintesi del parere dopo essere stato costretto nei mesi scorsi - sulla base di un ...

Italia : Governo sotto pressione a Bruxelles e a Torino : Un'interruzione del percorso di consolidamento del bilancio che il Governo ha giustificato con l'obiettivo e la necessità di contrastare un rallentamento dell'economia globale e favorire la crescita ...

Legittima difesa - il sottosegretario Molteni : 'Dai grillini ci aspettiamo lealtà - legge nel contratto di Governo' : Il fatto che sia stato votato contro solo da quella sinistra che nella scorsa legislatura ha gestito una politica fallimentare sull'immigrazione, vuol dire che è contiene ottime misure'. Sugli ...

Claudio Borghi : una legge per mettere sotto il controllo del Governo i lingotti d'oro di Bankitalia : 'A chi l' oro di Bankitalia ? A noi'. Claudio Borghi , presidente della commissione bilancio alla Camera, che ha depositato una legge ad hoc tre mesi fa, vuole in sostanza portare sotto il controllo ...

I guasti sottovalutati che produrrà il neostatalismo al Governo : Professor Sabino Cassese, il governo sembra preso in una deriva statalista. Leggiamo le dichiarazioni. Matteo Salvini al Corriere della Sera del 19 novembre 2018: “L’importante è non cedere più infrastrutture strategiche per l’Italia a potenze e compratori stranieri”. Luigi Di Maio, sempre al Corrie

Manovra - dopo il vertice lo spread apre in calo sotto i 290 punti. I primi passi del Governo verso Bruxelles : I mercati premiano l’apertura del governo al dialogo con Bruxelles sulla Manovra: lo spread ha aperto in calo, sotto i 290 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,232 per cento. Un trend che conferma quanto già avvenuto lunedì, con il differenziale tra Btp e Bund crollato di 30 punti dopo che i due vicepremier all’unisono avevano confermato la possibilità di una riduzione del rapporto deficit/pil perché “non ...

Manovra - “apertura” del Governo all’Ue. E lo spread scende sotto i 300 punti : Il leader leghista: “Il rapporto deficit Pil a 2,4%? Potrebbe essere 2,2 o 2,6, non è questione di decimali”. E sul reddito di cittadinanza: “Meglio legarlo alle imprese»

Spread sotto i 300 punti e Piazza Affari a +2 - 36% dopo le aperture del Governo sulla manovra : Dietrofront deciso dello Spread in avvio di giornata. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è scivolato in avvio in area 290 punti base dai 306 di venerdì scorso. Il tasso del Btp decennale è ...