Goldman Sachs - conti record nel 2018 : Risultati finanziari in decisa crescita per Goldman Sachs . La prima banca d'affari al mondo ha archiviato il quarto trimestre del 2018 con un utile di 2,54 miliardi di dollari, o 6,04 dollari ad ...

Goldman Sachs : utile Iv trim. 2 - 54 mld - sopra le stime : New York, 16 gen., askanews, - Profitti e ricavi superiori alle attese per Goldman Sachs, la prima banca d'affari del mondo, nel quarto trimestre del 2018. La banca di New York ha chiuso con un utile ...

Goldman Sachs alza previsioni sull'oro - cita paura recessione : Le rassicurazioni della Fed sulla tenuta dell'economia Usa non bastano. Dopo il crollo registrati a dicembre dal mercato azionario, gli analisti di Goldman Sachs scommettono sull'oro, come bene rifugio su cui puntare in vista di una possibile ...

Goldman Sachs positiva su Prysmian : La banca d'affari americana Goldman Sachs ha alzato la raccomandazione su Prysmian a buy da neutral, con il target price a 21 euro. Nel frattempo, sul listino milanese, il gruppo specializzato nella ...

Petrolio - prezzi in rally ma Goldman Sachs taglia l'outlook : Prosegue la corsa al recupero dei prezzi del greggio, incurante quasi della pesante sforbiciata alle stime sulle quotazioni per mano di Goldman Sachs. Citando gli elevati livelli di scorte, la ...

Petrolio : da Goldman Sachs pesante sforbiciata ad outlook prezzi WTI e Brent : Gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto al ribasso l'outlook sui prezzi del Petrolio WTI e Brent. Ora, per il contratto WTI scambiato sul Nymex di New York, prevedono un valore a 55,50 dollari per ...

Goldman Sachs taglia stime Pil Usa ma esclude recessione : Mercati finanziari volatili e dati economici più deboli hanno spinto gli economisti di Goldman Sachs a tagliare le aspettative di crescita dell'economia Usa nel 2019, avvertendo tuttavia che una recessione in piena regola non è in vista. In una nota di ricerca, il gigante bancario ha tagliato le sue previsioni di crescita per la prima metà ...

Malaysia : Goldman Sachs ci deve 7 - 5 Mld : 8.52 Il ministro della Finanze della Malaysia, Lim Guan Eng, chiederà 7,5 mld di dollari alla banca Usa Goldman Sachs per lo scandalo del fondo pubblico 1MDB. Lo ha rivelato lo stesso ministro al Financial Times. Goldman Sachs e due suoi ex dipendenti sono accusati di appropriazione indebita, corruzione e false comunicazioni. "Non vogliamo indietro soltanto i soldi delle parcelle percepite e delle emissioni, ma una somma molto più alta", ha ...

Goldman Sachs : la paura potrebbe continuare anche nel 2019 : "Il prossimo anno sarà difficile perché penso che uno dei cambiamenti chiave di quest'anno sia il rallentamento dell'economia statunitense, con il risultato che sui mercati si potrà facilmente vedere ...