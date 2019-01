ilfattoquotidiano

: Glass, il nuovo imperdibile film di M. Night Shyamalan è un cinecomic che non ti aspetti - Cascavel47 : Glass, il nuovo imperdibile film di M. Night Shyamalan è un cinecomic che non ti aspetti - BettyM64 : @bancaditalia @UfficioStampaBI Banca d'Italia, una domandina semplice, semplice e reintrodurre di nuovo la Glass-St… - CameraLook_it : Bruce Willis., Samuel L. Jackson e James McAvoy sono i protagonisti di Glass, il nuovo action thriller di M.Night S… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Che ci fanno insieme Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) di Split (2016), David Dunn (Bruce Willis) e l’Elijah Price (Samuel L. Jackson) di Unbreakable (2000)? Semplice: compongono ildi M.. Invengono infatti spiegate tutta l’ambiguità umana, le potenzialità soprannaturali e la (pardon) fragilità fisica dei supereroi che i blockbuster statunitensi da superhero movies non ci avevano fino ad oggi ancora mostrato. Attenzione però.non è iletto programmaticamente anti Marvel o anti DC Comics. Il discorso dell’autore de Il sesto senso non riguarda un antagonismo industriale e morale tra produzioni hollywoodiane come fosse una battaglia ideologica all’europea. Il prodeha creato semplicemente un immaginario parallelo e plausibile, low budget (produce la Blumhouse con “solo” 20 milioni di dollari) e low profile, di una versione ...