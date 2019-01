Giorno della Memoria | Liliana Segre incontra gli studenti al Teatro alla Scala di Milano

Brexit - il Giorno della verità : il parlamento britannico vota su Accordo con Ue. La May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Regno Unito - il Giorno della verità sul Brexit. La Polonia ricorda il sindaco di Danzica : La Gazeta Wyborcza parla di 'delitto politico', maturato nel 'clima di odio e di ostilità' che segna la politica polacca di oggi. Il sindaco era uno dei politici più popolari del Paese, che si ...

Brexit - oggi è il Giorno della decisione del Parlamento. Un’uscita senza accordo? “Disastro economico inimmaginabile” : Uno scenario talmente catastrofico da non poterlo ipotizzare. Così Francesco Lippi, docente di macroeconomia ed economia monetaria alla Luiss di Roma e appena nominato Joint Managing Editor di The Economic Journal, ha commentato l’ipotesi di una Brexit senza accordo. Le conseguenze, non del tutto prevedibili, coinvolgerebbero tutti i settori, dall’economia alla finanza, dalla politica agli aspetti sociali. Con prospettive che, per la Gran ...

Non è l'arena - colpo mostruoso di Massimo Giletti : chi porta in studio nel Giorno della cattura di Battisti : Fiuto, talento e anche un po' di fortuna. Si parla di Massimo Giletti e del suo Non è l'arena, in onda questa sera, domenica 13 gennaio. Già, perché il conduttore avrà in studio su La7 niente meno che Matteo Salvini. Già di per sé - si pensi al record dell'altra sera di porta a porta - il leghista è

In Usa lo shutdown arriva al ventiduesimo Giorno : è il più lungo della storia degli Usa : È ufficiale: alle 00:01 di oggi ora americana (le 6:01 in Italia), vale a dire all'inizio del suo 22mo giorno, il parziale shutdown del governo federale Usa è diventato il più lungo mai registrato nella storia del Paese.Ieri per la prima volta circa 800.000 dipendenti pubblici coinvolti nella semiparalisi delle attività amministrative non hanno ricevuto lo stipendio. Molti sono scesi in piazza a protestare: a causare ...

Il Giorno nero della Taverna : A proposito di gente che la contraddice: ieri Beppe Grillo ha firmato il manifesto pro-scienza a favore dei vaccini. Una mossa eclatante, che va contro anni di campagne no-vax e cerca di riportare il ...

F1 - nuovo arrivo a Maranello : primo Giorno in fabbrica per un nuovo pilota della Ferrari : Nella giornata di ieri, passata alla storia per l’avvicendamento tra Arrivabene e Binotto, la Ferrari ha accolto in fabbrica a Maranello la new entry Wehrlein Giornata particolare in casa Ferrari quella di ieri, nel corso della quale Mattia Binotto è diventato il nuovo team principal del Cavallino prendendo il posto di Maurizio Arrivabene. LaPresse/Photo4 Questo avvicendamento, che ha monopolizzato la stampa sportiva, non è stato ...

Mattia Mingarelli - due testimoni l'hanno visto il Giorno della scomparsa : 'Era solare - come suo solito' : Ci sono ancora tante domande sulla morte di Mattia Mingarelli , il 30enne comasco scomparso nei boschi di Chiesa in Valmalenco il 7 dicembre scorso e il cui corpo è stato ritrovato senza vita alla ...

Paolo Fox - oroscopo 6 gennaio : previsioni del Giorno della Befana : oroscopo oggi Paolo Fox, 6 gennaio 2019: le previsioni del giorno, segno per segno Non mancano neanche oggi, domenica 6 gennaio, festa dell’Epifania, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del giorno, che il re delle stelle ha anticipato alcuni giorni fa sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv, in questi giorni in vendita in tutte le edicole. Noi riportiamo in questo articolo, ovviamente, solo alcune ...

Epifania 2019 – Le IMMAGINI più belle da inviare su WhatsApp e Facebook nel Giorno della Befana : Il giorno della Befana è alle porte, scarica ed invia su WhatsApp e Facebook le IMMAGINI dell’Epifania 2019 più belle e divertenti Il 6 gennaio si festeggia l’Epifania. La festa, di origine cattolico-cristiana, celebra l’arrivo dei Re Magi alla grotta di Gesù bambino. Anche in tale festività non mancherà occasione per inviare, a coloro a cui volete bene, un’immagine bella e divertente su WhatsApp, Facebook o ...

Pino Daniele - la figlia Sara nel Giorno dell anniversario della morte 'Porto i tuoi insegnamenti nel cuore' : 'Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso'. Inizia così il post su Instagram che Sara Daniele ha pubblicato nel giorno dell'anniversario della morte del padre Pino . 'Passano gli anni ma quello ...

Schumacher - gli auguri della Ferrari nel Giorno del suo compleanno : Il 3 gennaio l'ex campione della Formula Uno compie 50 anni. "Siamo tutti con te Michael", scrive la Ferrari su Twitter

Meteo - è il Giorno della neve : tutte le città interessate : Ondata di gelo in Italia: c'è un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse emesso dalla Protezione Civile. neve...