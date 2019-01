Genova | Toninelli | Venerdì contratto unico | entro 2019 ponte in piedi

Ponte Morandi Genova - Toninelli : Aspi pagherà ricostruzione - : Il ministro delle Infrastrutture ha scritto su Twitter che la società non parteciperà ai lavori sul nuovo viadotto ma pagherà anche per gli immobili sfollati, le imprese e "quanto ha distrutto con il ...

Danilo Toninelli : "Autostrade pagherà il Ponte e quanto ha distrutto a Genova" : Per il crollo del Ponte Morandi, pagherà Autostrade per l'Italia, società del gruppo Atlantia. "Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà" scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a ...

Genova - Toninelli : 'Ponte aperto a inizio 2020. Renzo Piano sarà supervisore dell'opera' : Il ministro delle Infrastrutture ha anche assicurato che la prossima settimana il cantiere dei lavori sarà pienamente operativo- 'È il mio regalo per Genova' ha detto l'archistar -

'Avanti col Terzo Valico. E i binari fino al porto di Genova' - Toninelli e M5s - : Roma, 13 dic., askanews, - Avanti col Terzo Valico, fino a raggiungere il porto di Genova. La realizzazione proseguirà: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli ...

Danilo Toninelli - l'ultima beffa per i grillini : perché è costretto a fare il Terzo Valico di Genova : Arriva il via libera anche per il Terzo Valico di Genova, con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, costretto a dar seguito a un'opera da sempre osteggiata dai movimenti vicini ai ...