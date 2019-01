Genoa | deferito il presidente Preziosi ed il club | tutti i dettagli

calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Sono ore calde in casatra calciomercato ed impegni di campionato ma nel frattempo arrivano brutte notizie per quanto riguarda il. Nelo il Procuratore Federale in relazione alle dichiarazioni rilasciate lo scorso 17 dicembre e rilevato che non sono state pubblicate rettifiche, haal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il numero uno delrossoblu "per avere lo stesso espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro Marco Di Bello", la comunicazione è arrivata direttamente dalla Figc. A titolo di responsabilità direttaanche il