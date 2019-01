ilfogliettone

: Gaza, sbloccata vicenda carabinieri italiani. Hamas accertato loro identità - - ilfogliettone : Gaza, sbloccata vicenda carabinieri italiani. Hamas accertato loro identità - - SmorfiaDigitale : Gaza, sbloccata vicenda tre carabinieri - Ultima Ora - MichelaMarconi4 : RT @RadioLondra_: Gaza, sbloccata vicenda tre carabinieri -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Si e'ladei trerifugiatisi nella sede dell'Onu a. Lo riferiscono media palestinesi e israeliani, secondo cuiha tolto l'assedio dopo averlaidentita' die non di israeliani come sospettato in precedenza. Fonti stampa hanno aggiunto che domani con la riapertura del valico di Eretz con Israele idovrebbero poter uscire dae fare ritorno a Gerusalemme. Non ci sono al momento conferme ufficiali.