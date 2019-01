Gaza | Hamas spara al posto di blocco Tre carabinieri assediati nella sede Onu 

Gaza - sbloccata vicenda carabinieri italiani. Hamas accertato loro identità : Si e' sbloccata la vicenda dei tre carabinieri italiani rifugiatisi nella sede dell'Onu a Gaza. Lo riferiscono media palestinesi e israeliani, secondo cui Hamas ha tolto l'assedio dopo aver accertato la loro identita' di italiani e non di israeliani come sospettato in precedenza. Fonti stampa hanno aggiunto che domani con la riapertura del valico di Eretz con Israele i carabinieri dovrebbero poter uscire da Gaza e fare ritorno a Gerusalemme. Non ...

Tre o quattro cittadini italiani sono bloccati in un edificio dell’ONU a Gaza - assediati dalle forze di Hamas : Martedì è stata diffusa la notizia che tre o quattro cittadini italiani sono bloccati da lunedì nell’edificio dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (UNRWA) a Gaza, assediati dalle forze del gruppo radicale palestinese Hamas. La notizia è

Gaza - tre carabinieri italiani bloccati in sede Onu. “Assediati da Hamas” : Tre carabinieri del Consolato italiano a Gerusalemme son rifugiati nella sede dell’Onu a Gaza City, assediati dalle forze di sicurezza di Hamas. Secondo il sito del Juraselem Post gli italiani sarebbero invece 4. Per il quotidiano la crisi va avanti da 48 ore, tanto che l’ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti avrebbe incontrato oggi il leader di Hamas Ismail Haniyeh nel tentativo di sbloccare la situazione. Diverse le versioni date dai ...

Gaza - quattro carabinieri italiani assediati da Hamas nella sede Onu : "Siete ebrei" : Tre o quattro carabinieri del Nucleo scorte del consolato italiano a Gerusalemme, che si occupa dei rapporti con l'Autorità palestinese in Cisgiordania e a Gaza, da lunedì sono assediati dalla polizia di Hamas in una sede dell'Onu a Gaza. La notizia è trapelata nel tardo pomeriggio di martedì ed è s

Gaza : Hamas arresta 45 'agenti Israele' : 0.00 I servizi di sicurezza di Hamas hanno arrestato 45 palestinesi della Striscia di Gaza sospettati di aver agito per conto di Israele. Lo rende noto il portavoce del ministero degli Interni locale, Yiad al-Bozum. Secondo Hamas avrebbero partecipato in vario modo all'infiltrazionedi una unità speciale israeliana nel Sud della Striscia a novembre. L'unità fu bloccata da una pattuglia di Hamas presso Khan Yunes (sud di Gaza City). Nello ...