Fuggito da Malpensa, trovato egiziano

: Migranti, preso l'egiziano fuggito da Malpensa - Agenzia_Ansa : Migranti, preso l'egiziano fuggito da Malpensa - MediasetTgcom24 : Malpensa, rintracciato il rifugiato egiziano fuggito martedì sera #cronacavarese - giornalettismo : L'aeroporto di #Malpensa è in tilt per la fuga di un migrante che doveva essere rimpatriato -

E stato rintracciato nella notte l'di 30 anniieri sera dall'aeroporto dimentre stava per subire un respingimento. Lo fa sapere il Viminale. L'uomo è stato individuato dai Carabinieri nel comune di Samarate, in provincia di Varese. Non è ferito e nelle prossime ore verrà allontanato dall'Italia.(Di mercoledì 16 gennaio 2019)