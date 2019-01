Fugge in pista | Malpensa chiuso un' ora Trovato il migrante | era arrivato a Varese

Malpensa - egiziano Fugge sulla pista : caos voli L’uomo fermato nella notte : Un passeggero arrivato da Dakar che doveva essere rimpatriato è saltato giù dall'aereo sul quale era stato imbarcato per essere rimandato in patria ed è scappato verso le piste di decollo. Dopo un’ora è stata riaperta una delle piste dello scalo milanese

