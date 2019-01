Food | al via InGruppo | prezzi ' politici' per ristoranti top in Lombardia

Al via processo d'appello per gli ex riders licenziati da Foodora : In primo grado il giudice ha respinto il loro ricorso contro il licenziamento, dopo le proteste per la mancanza di tutele. 'Sono lavoratori autonomi' si legge nella sentenza -

Cuki Save the Food per la lotta allo spreco a fianco di Banco Alimentare : al via l’iniziativa «Solida lei - solidale tu» : A Natale tutti potranno contribuire concretamente al recupero del cibo in eccedenza nelle mense aziendali

Food Sustainability Index 2018 : Francia in cima al mondo per il “cibo buono” - Italia bene nell’agricoltura sostenibile - Ruanda un esempio per i paesi in via di sviluppo : Ancora una volta, la Francia si riconferma il Paese più virtuoso al mondo. A decretarlo è la terza edizione del Food Sustainability Index (FSI) l’indice che analizza le performance di 67 paesi in base alla sostenibilità del loro sistema alimentare e al reddito. I paesi presi in esame dall’Index rappresentano oltre il 90% del PIL globale e i 4/5 della popolazione mondiale. Il Food Sustainability Index è stato sviluppato dal Barilla Center for ...

Agroalimentare - Al via iniziativa EatORIGINal - Unmask your Food : un anno di scandali alimentari in tutta Europa - : Il primo bilancio degli allarmi alimentari scoppiati nel 2018 in tutta Europa con i rischi per la salute e per l'economia sarà divulgato domani giovedì 29 novembre alle ore 12,30 a Bruxelles in Place du Champ de Mars, 2 -1050 nella sede della Regione Lombardia nell'Unione Europea in occasione della presentazione ...