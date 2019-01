Flotte - La nostra intervista a Gustavo de Cicco Kia

quattroruote

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Nel corso del 2019, la Kia ha immatricolato in Italia 47.730 vetture, con una flessione dello 0,47% sullanno precedente e una quota di mercato pari al 2,5%. Ecco lade, fleet & remarking manager della Kia Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Con il lancio della nuova Ceed, riteniamo di aver completato lofferta di vetture alla clientela business che, oggi, può contare su una versione dedicata della Sportage, dellOptima e della Ceed. Contemporaneamente abbiamo lanciato nuove motorizzazioni e nuove trasmissioni, in modo da ottimizzare ulteriormente i consumi e il confort di guida per chi fa dellauto un utilizzo prolungato e professionale. In tale ambito, un ruolo importante svolgeranno le nuove motorizzazioni mild hybrid che ottimizzano i consumi senza trascurare il ...