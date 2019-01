Florida | 3 bambini muoiono dopo essere rimasti bloccati nel congelatore

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) 2 bambine di 1 e 4 anni e un bimbo di 6 anni stavano giocando all’aperto, nel giardino della loro casa a Live Oak, in, quando “per ragioni sconosciute sono entrati in unche era stato recentemente portato alla residenza”, spiega l’ufficio dello sceriffo della contea di Suwannee. L’elettrodomestico non era ancora stato portato in casa e quindi non era collegato alla rete elettrica.La madre sarebbe stata fuori a controllare imentre giocavano, ma poco prima che l’incidente si verificasse, era rientrata per andare in bagno, assentandosi per 10-15 minuti. “Quando la donna è ritornata in giardino, non è riuscita a trovare i, quindi ha svegliato la nonna che era in casa e che stava dormendo per prepararsi al turno di notte al lavoro, e hanno iniziato a controllare la proprietà e un’adiacente casa vuota”, ha aggiunto l’ufficio dello sceriffo. Hanno ...