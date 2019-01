Fca | Gorlier | ' Nostra quota in Europa stabile | siamo sulla strada giusta' 2018 anno

Fca - Gorlier : 2018 anno eccezionale : Fiat Chrysler Automobiles , FCA , chiude il 2018 con risultati davvero positivi. In tutto l' anno ha immatricolato in Europa , 28 stati più le nazioni aderenti all'EFTA, oltre 1 milione 21 mila veicoli,...

Fca - Gorlier : 'Se resta ecotassa auto costretti rivedere piano produttivo per l'Italia' : TORINO - 'Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase di transizione del settore estremamente delicata, modificando le assunzioni alla...

Fca - Gorlier : con bonus-malus non in grado di confermare piano : Torino, 12 dic., askanews, - Potrebbe saltare domani a Torino il Consiglio congiunto tra Regione Piemonte e Comune di Torino sulle prospettive future di Fca. L'azienda ha comunicato con una lettera ...

Mercato auto - Gorlier : ' Fca privilegia canali vendita più remunerativi' : TORINO - 'Anche a novembre, in un Mercato influenzato dalla normativa Wltp, Fca continua nella strategia di privilegia re canali di vendita più remunerativi, quali privati, flotte e...

Fca - 5 miliardi di investimenti in Italia. Il piano di Manley e Gorlier prevede la piena occupazione : TORINO - Cinque miliardi per l'Italia. Per lanciare nuovi modelli, avviare la svolta verso una corposa elettrificazione e riportare tutti gli impianti di Fiat Chrysler nella Penisola a completa...