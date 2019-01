Facebook | dopo lo scandalo Russiagate arriva una stretta sugli spot politici per le

Conosce un uomo su Facebook e lo sposa 10 mesi dopo. Poi scopre che è milionario : Van Anh ha intrapreso la sua carriera lavorativa subito dopo essersi laureata all'Università di Scienza e Tecnologia di Hanoi nel 2015. Nonostante il suo relativo successo sul lavoro, sentiva che ...

Conosce un uomo su Facebook e lo sposa 10 mesi dopo. Poi scopre che è milionario : Van Anh ha intrapreso la sua carriera lavorativa subito dopo essersi laureata all'Università di Scienza e Tecnologia di Hanoi nel 2015. Nonostante il suo relativo successo sul lavoro, sentiva che ...

La moglie lo lascia dopo 50 anni per l’amico ritrovato su Facebook : lui la uccide a coltellate : David Thomas, 74 anni, avrebbe ucciso Sheila Thomas, 69 anni, nella loro casa coniugale. La donna aveva deciso di porre fino al loro matrimonio dopo aver trascorso "40 anni dell'inferno", dopo aver ritrovato una sua vecchia fiamma sul social network...Continua a leggere

Giarre - uccide l’ex moglie dopo aver scoperto su Facebook la sua nuova relazione : Non aveva retto alla visione su Facebook delle fotografie dell'ex moglie con il nuovo compagno. Così, benché fossero ormai separati da sei anni, ha deciso di vendicarsi accecato dalla gelosia. E' questo il movente che ha spinto Francesco Privitera, muratore di 58 anni, ad ammazzare la sua ex coniuge Rosaria Parrisi, di sessant'anni, davanti alla sua abitazione di Giarre in provincia di Catania. L’ennesimo femminicidio ha avuto luogo nella ...

Piazza Affari sale dopo accordo Roma-Ue - giù lo spread. A Wall Street affonda Facebook : Pesano lo shale oil ei timori per l'economia Euro in rialzo a 1,14 dollari in attesa della Fed Prosegue la debolezza del dollaro e l'euro ne approfitta per recuperare la soglia di 1,14 sul biglietto ...

Esplode su Facebook dopo una multa : 'Brutti sbirri svizzeri'. Licenziato in tronco : 'Quando vado in pensione giuro che vi ammazzo tutti sbirri svizzeri...'. Ne è seguita un'ondata di indignazione, anche con toni accesi contro i frontalieri, e alla fine la polizia è intervenuta ...

Arezzo - gommista uccide ladro dopo 38 furti : indagato/ Boom iscritti al gruppo Facebook in sostegno di Fredy - IlSussidiario.net : Arezzo, spara a ladro in ditta: morto un moldavo. Ultime notizie: eccesso legittima difesa, Boom iscritti al gruppo Facebook in sostegno di Fredy

Salvini - dopo i gattini su Facebook lo storytelling della ruspa : Dove c’è Salvini c’è ruspa. Detto, fatto: un corteo di mezzi pesanti si è diretto fino al civico 15 di via Roccabernanda per abbattere una delle ville sequestrate ai Casamonica. A distanza di pochi giorni dall’operazione comunale che ha colpito il fortino del clan fin dentro il suo potere simbolico in stile rococò, un’ordinanza della Regione Lazio decide di ridurre in macerie il “monumento all’illegalità”. Finalmente una casa ...

Pedopornografia a Bari - 37enne adescava minori su Facebook e in chat : L'uomo è stato tratto in arresto con le accuse di detenzione di materiale pedopornografico e pornografia minorile.Continua a leggere

La Regione Veneto citerà cittadino abruzzese per frase pubblicata su Facebook dopo danni maltempo : L'Aquila - Avranno uno strascico giudiziario i post su Facebook nei quali un dipendente di una Asl abruzzese ha rivolto ai cittadini veneti colpiti dal maltempo frasi come: "se fosse per me vi farei marcire insieme al legno delle vostre foreste abbattute". Nella sua prossima seduta, la Giunta Veneta formalizzerà l'incarico all'Avvocatura regionale di procedere sia in sede civile che penale contro l'autore del ...