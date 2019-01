F1 | Niki Lauda dimesso dall’ospedale Buone notizie da Vienna

Niki Lauda dimesso dall'ospedale - : Le condizioni del tre volte campione del Mondo di Formula Uno erano diventate critiche per via del suo sistema immunitario ancora debole dopo il trapianto di polmone subito il 2 agosto e dopo il ...

F1 - buone notizie sulle condizioni di Niki Lauda : ha lasciato l’ospedale di Vienna : Niki Lauda ha lasciato l’ospedale di Vienna, una buona notizia dopo giorni di terapia intensiva dopo una forma di influenza contratta ad Ibiza Niki Lauda ha lasciato l’ospedale di Vienna dove era stato ricoverato dieci giorni fa in terapia intensiva a causa di una grave forma di influenza contratta durante le feste trascorse a Ibiza. Secondo quanto riporta l’agenzia Apa l’ex pilota 69enne, tre volte campione del ...

Niki Lauda torna in terapia intensiva dopo 5 mesi dall'operazione : Lauda vinse il campionato del mondo nel 1975 e nel 1977 con la Ferrari, e nel 1984 con la McLaren. Proprio l' anno tra i due titoli mondiali, subì lesioni ai polmoni quando si schiatò al Nurburgring ...

F1 - gli aggiornamenti sulle condizioni di Niki Lauda : ecco ciò che trapela dall’ambiente Mercedes : Il presidente non esecutivo del team campione del mondo è ancora ricoverato a Vienna, ma le sue condizioni non destano preoccupazione Niki Lauda resta ricoverato presso l’Allgemeinen Krankenhaus di Vienna, ospedale in cui si è sottoposto in estate ad un delicato trapianto di polmone. Action Press Una brutta forma influenzale contratta nella sua abitazione di Ibiza, dove l’ex pilota stava trascorrendo le vacanze, ha spinto i ...

Niki Lauda - ricoverato all'ospedale di Vienna per una grave influenza presa a Ibiza : L'ex pilota di Formula 1, Niki Lauda è stato ricoverato all'ospedale Allgemeinen Krankenhaus di Vienna, nel reparto di terapia intensiva, per una grave influenza, secondo il quotidiano "Kronen Zeitung" . Niki Lauda, oggi quasi settantenne, al momento presidente onorario non operativo, della scuderia Mercedes di Formula 1 sembrerebbe essersi ammalato durante le feste, passate a Ibiza. Un'addetta stampa dell'ospedale, ha dichiarato all'Orf, ...

