F1 Mercedes | Hamilton va alla grande con il surf

F1 - Mercedes - Wolff detta la condizione per il rinnovo di Bottas : 'Esibirsi al livello di Hamilton' : Battere un cinque volte campione del mondo al culmine della sua attività, al picco della sua performance, sarà molto difficile e Valtteri lo sa. Però, penso che possa farcela: quest'anno lo ha ...

F1 – La Mercedes accanto a Michael Schumacher : il dolce gesto di Lewis Hamilton e Toto Wolff : Un gesto solidale da parte dei due uomini più rappresentativi della Mercedes nei confronti della fondazione di Michael Schumacher: l’azione nobile di Lewis Hamilton e Toto Wolff Di Michael Schumacher, dopo l’incidente sugli sci che 5 anni fa l’ha costretto in un letto nella sua casa di Losanna, non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute. Del campione di Formula Uno, che per anni ha dominato su tutti i ...

Formula 1 : Verstappen - frecciata a Hamilton : 'In tanti vinceremmo facilmente su Mercedes' : Sono convinto di poter laurearmi campione del mondo anche con la Red Bull , finchè avremo il pacchetto corretto sulla nostra vettura".

F1 - Verstappen punge Hamilton : “Io - Alonso - Vettel e Ricciardo vinceremmo facilmente con la Mercedes” : Max Verstappen non è certamente più buono a Natale e punzecchia Lewis Hamilton in vista della prossima stagione. A marca.com il pilota della Red Bull ha riconosciuto la superiorità della Mercedes rispetto a tutta la concorrenza, ma non ha utilizzato parole dolci per il campione del mondo. Infatti ha dichiarato al sito spagnolo che molti piloti avrebbero potuto vincere il titolo iridato con la vettura del britannico: “Penso che Fernando ...

F1 - Mercedes - Hamilton ripercorre il 2018 : 'È stata la stagione più difficile - ce l'abbiamo fatta grazie allo sforzo collettivo del team' : Pensare che ho lo stesso numero di titoli di Fangio, che considero il padrino di questo sport, non mi sembra vero ". F1 - Mercedes, Hamilton ripercorre il 2018: 'È stata la stagione più difficile, ce ...

F1 – Aria di Natale in casa Mercedes : Hamilton e Bottas regalano un sogno a dei bimbi davvero speciali [VIDEO] : Lewis Hamilton e Valtteri Bottas regalano un sogno ai dei bimbi speciali: è già Natale in casa Mercedes Natale speciale in casa Mercedes: il team di Brackley ha regalato un momento davvero unico ad un gruppo di bambini in fabbrica, con i loro idoli, i piloti delle Frecce Argento. Hamilton e Bottas hanno infatti ricevuto dei dolcissimi bimbi, con i quali hanno parlato molto, tra regali speciali, autografi e foto. I due piloti Mercedes hanno ...

F1 – “Oggi sveleremo alcuni segreti” - la Mercedes non si nasconde : Hamilton lavora già per il 2019 [VIDEO] : Svelato un piccolo anticipo del 2019 dalla fabbrica di Brackley: la Mercedes già a lavoro per la prossima stagione col cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton La stagione 2018 di F1 è terminata da tempo ormai: i piloti sono pronti a godersi un po’ di meritate vacanze prima di tornare a lavorare sodo in vista del Mondiale 2019. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono stati in fabbrica a Brackley, per la festa natalizia Mercedes, ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Cambierò vita quando mi ritiro» : Il pilota della Mercedes lo ha spiegato durante un evento promozionale: ' Non so ancora cosa mi aspetta dopo, ma in questo sport succede sempre che chi smette, fino a quel momento non ha fatto altro -...

Hamilton a tutto gas - il britannico sfreccia a Jerez in sella alla Yamaha. Poi tradisce la Mercedes… [VIDEO] : Sul proprio profilo Instagram il pilota britannico ha postato alcuni video che raccontano la sua giornata sul circuito di Valencia Ci ha pensato Lewis Hamilton ad uscire allo scoperto, postando tra le proprie Instagram Stories i video della sua giornata di test a Jerez. In sella ad una Yamaha tutta nera, il pilota campione del mondo di Formula 1 ha partecipato ad un evento organizzato dalla ‘No Limits’, facendosi consigliare ...

F1 Mercedes - Wolff : «Hamilton un uomo nuovo» : BRACKLEY - Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha detto di aver visto un altro Lewis Hamilton nelle ultime gare del 2018, che lo hanno portato alla conquista del suo quinto campionato ...

F1 – Leclerc sorprende tutti all’esordio in Ferrari - anche Hamilton : il pilota Mercedes lo segue… su Instagram! [FOTO] : Leclerc ruba la scena nel secondo giorno dei test Pirelli ad Abu Dhabi: Lewis Hamilton decide di seguirlo su Instagram! Mercoledì di test per i piloti di F1 sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi). Le monoposto sfrecciano su quello che è stato il tracciato teatro dell’ultima gara del Mondiale che ha visto Lewis Hamilton trionfare, ancora una volta. Grande assente proprio il pilota britannico che ha comunque tenuto d’occhio la ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Hamilton dopo le qualifiche : Hamilton : 'Portarmi questa Mercedes a casa? Notizia riservata' : Non si accontenta mai Lewis Hamilton , campione del mondo e che ad Abu Dhabi ha centrato un'altra pole, l'11di questa trionafale stagione della Mercedes : "E' stata davvero un a qualifica emozionante ...

F.1 - GP Abu Dhabi - Prima fila Mercedes : Hamilton domina : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018. Il cinque volte campione del mondo della Mercedes è riuscito a dominare la sessione, segnando la pole e il nuovo record del tracciato di Yas Marina fermando il cronometro sull'1:34.794. A completare la Prima fila tutta argentata è Valtteri Bottas, autore del secondo tempo. Seguono le due Ferrari, con Vettel davanti a ...

F1 – Hamilton mostruoso ad Abu Dhabi : prima fila Mercedes nell’ultima qualifica dell’anno : Lewis Hamilton conquista l’ultima pole position della stagione 2018 di F1: prima fila tutta Mercedes al Gp di Abu Dhabi Le ultime qualifiche dell’anno si sono appena disputate sul circuito di Yas Marina: sotto i riflettori dello scenario notturno di Abu Dhabi i piloti si sono sfidati a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza per l’ultima gara della stagione 2018 di F1. Tanto spettacolo in pista, con un ...