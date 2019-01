F1 | buone notizie sulle condizioni di Niki Lauda | ha lasciato l’ospedale di Vienna

Juventus - per Mandzukic buone notizie : 'Lavoro duro - torno in un paio di settimane' : Al lavoro a Torino "per tornare con i miei compagni in un paio di settimane". Così Mario Mandzukic sui social quasi in contemporanea con il calcio d'inizio della Supercoppa Juventus-Milan. L'...

Borsa Tokyo -0 - 55% - azionario cauto per Brexit. Da Cina buone notizie per economia : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,55% a 20.442,75 punti. Shanghai piatta, Hong Kong in lieve rialzo con +0,12%, Sidney +0,35%, Seoul +0,33%.

Oroscopo settimanale fino al 20 gennaio : serenità per Vergine - buone notizie per Sagittario : Sarà una settimana all'insegna delle buone notizie per alcuni segni zodiacali, a partire dall'Ariete che potrà contare sul trio Luna-Marte-Urano nel segno. Per altri, invece, l'Oroscopo del periodo compreso dal 14 al 20 gennaio sarà portatore di problemi in amore o nei rapporti sul lavoro e non solo. Scopriamo di seguito cosa prevedono le previsioni astrologiche dei prossimi giorni segno per segno. Previsioni Oroscopo dall'Ariete alla ...

Il boom delle buone notizie sul web : «Basta paura - la gente vuole la felicità» : Bad news is good news, recita un caposaldo della tradizione giornalistica anglosassone. Eppure le cosiddette cattive notizie, come tragedie, storie e vicende di cronaca nera, sembrano pagare maggiormente da un punto di vista editoriale. Non la pensa così, però, Mauro Gatti, artista e grafico italiano 40enne, che ha ideato un sito - The Happy Broadcast - ...

Olimpiadi 2026 – Dal CIO buone notizie per la candidatura di Milano-Cortina : sensazioni positive sul dossier consegnato oggi : Olimpiadi invernali 2026: il CIO dà feedback positivi sui dossier di candidatura di Milano-Cortina e Stoccolma-Are Il Comitato olimpico internazionale ha confermato di avere ricevuto i dossier relativi alle candidature di Milano-Cortina e Stoccolma-Are alle Olimpiadi invernali del 2026, definiti entrambi “innovativi”. “Con questi due paesi dalla forte tradizione sportiva come candidati si vede l’impatto molto ...

Oroscopo della settimana fino al 20 gennaio con pagelle : buone notizie per l'Acquario : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio 2019 è pronto a dare spazio all'Astrologia settimanale. A tenere banco quest'oggi, oltre alla classifica con i voti e le stelline, senz'altro le nuove previsioni impostate sui prossimi sette giorni. Come sempre, le analisi astrologiche presentate nell'articolo di oggi riguardano in esclusiva i segni dello Zodiaco relativi ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

"buone Notizie" - premiata Famiglia Cristiana : Don Antonio Rizzolo , direttore di Famiglia Cristiana ; Alessandra Sardoni , conduttrice di Omnibus su La7 e inviato di politica del Tg La7 e Stefano Lampertico , direttore di Scarp de' Tenis , unica rivista di strada italiana. Sono i vincitori dell'edizione 2019 del Premio 'Buone Notizie' , www.premiobuonenotizie.it ,.

Fca - buone notizie dalla Cina. Negli Usa verso patteggiamento su emissioni diesel. Titolo su del 3% : MILANO - buone notizie in arrivo dalla Cina per il comparto auto mentre Negli Usa si diradano le nebbie sul Dieselgate per Fca e il Titolo festeggia in Borsa. Le azioni Fca sono in vetta al Ftse Mib...

NBA – buone notizie per gli Warriors : annunciata la data ufficiale del rientro di DeMarcus Cousins : annunciata ufficialmente la data per il rientro di DeMarcus Cousins: l’ex Pelicans esordirà con i Golden State Warriors il prossimo 18 gennaio I Golden State Warriors sono attualmente secondi nella Western Conference, con un record di 27 vittorie e 14 sconfitte che evidenzia come la squadra della Baia, almeno all’apparenza, abbia mostrato qualche punto debole rispetto agli anni passati. A breve però, ai vari Kevin Durant, Steph ...

Ambiente - Wwf : “Il 2018 è stato un anno difficile - ma ci sono 10 buone notizie per natura e animali” : Dieci buone notizie del 2018 per natura e animali. A raccontare le storie di successo dell’anno appena trascorso, un anno difficile per l’Ambiente, è il Wwf, che sollecita comunque la necessità di “una svolta su clima e biodiversità”. La prima buona notizia riguarda il gorilla di montagna. sono oltre 1.000 gli individui di questa specie allo stato selvatico, soprattutto nel Parco nazionale dei vulcani Virunga nella ...

Nella calza della Befana ho trovato 40 buone notizie che mi ero perso nel 2018 : Secondo Bloomberg i primi quattro migliori e più efficienti sistemi sanitari al mondo sono quelli di Hong Kong, Singapore, Spagna e Italia. 21. Per l'Oms, l'Europa è tra le regioni col più alto tasso ...

GEO-FINANZA/ 2019 - tre buone notizie per il Pil italiano : Nel 2019 la crescita dell'economia italiana dipenderà principalmente dalla ripresa dell'export. E sembra poterci essere ottimismo sul tema

Ciclismo : arrivano buone notizie - Samuele Manfredi ha aperto gli occhi : Iniziano a filtrare notizie piuttosto positive dall’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: Samuele Manfredi, diciottenne ciclista che lo scorso 10 dicembre si era scontrato con un macchina mentre pedalava in salita a Toirano, e che riportò un grave trauma cranica e diverse ferite, venendo posto in coma farmacologico, non si è ancora ripreso del tutto ma finalmente ha aperto gli occhi. Come leggiamo sulla Gazzetta dello Sport la situazione è ...

Diritti umani - le 10 migliori buone notizie del 2018 (di cui non parla quasi nessuno) : Condannati a morte salvati dall'esecuzione, prigionieri di coscienza rilasciati, passi avanti verso la giustizia: alcune...