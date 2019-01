Euro | il piano della destra tedesca che fa tremare l' Ue | La Germania torni al

Matteo Salvini : 'Previsti 10 milioni di Euro per le famiglie delle vittime di Rigopiano' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è apparso in una nuova diretta video su Facebook, nel corso della quale ha deciso di comunicare di aver convenuto, insieme ai suoi alleati di Governo, di stanziare 10 milioni di euro da destinare alle famiglie delle vittime dell'Hotel Rigopiano, la struttura alberghiera che il 18 gennaio di due anni fa è stata travolta da una slavina. Salvini, nel corso della diretta, ha riferito anche che continuerà ad ...

Rigopiano - porta i fiori dove è morto il figlio : multa da 4.550 Euro - Sky TG24 - : Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle vittime della tragedia, avrebbe violato i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area in cui la valanga travolse l'hotel il 18 gennaio 2017. "Non ...

Rigopiano - papà porta fiori dove è morto il figlio : multa da 4550 Euro : Rigopiano, papà porta fiori dove è morto il figlio: multa da 4550 euro Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle vittime della tragedia, avrebbe violato i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area in cui la valanga travolse l'hotel il 18 gennaio 2017. "Non pago un centesimo. Se necessario andrò in carcere", ...

Inter - Icardi ad Appiano dopo il ritardo e il volo cancellato : multa di 100 mila Euro : Nessuno sconto: mano pesante dell'Inter e maxi multa per Mauro Icardi. L'argentino, capitano dei nerazzurri, non si è infatti presentato alla prima seduta , di martedì 8 dicembre, ndr, della squadra ...

Salvini - la Polonia e il piano per un'Europa populista : Salvini “vuole scuotere” non solo il paese, ma anche l'Europa Berlino, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, “vuole scuotere non solo l'Italia, ma anche l'Europa”. In questo modo, il quotidiano tedesco “Die Welt” comme

Elezioni Europee - il piano della Lega sfondare al Sud con 4 eletti : E da qui trainare gli altri da pescare nel mondo produttivo o tra alcuni sindaci di medie città del Meridione. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal ...

Mediaset - due fasi nel piano per diventare polo Europeo delle Tv : Si fa strada il progetto del Biscione, che mira ad espandersi in altre realtà del continente europeo. Prima però serve consolidare la posizione in Spagna. L'articolo Mediaset, due fasi nel piano per diventare polo europeo delle Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il piano di Di Battista : lotta a Salvini alle Europee - poi in Congo : «Ve la ricordate la marcatura di Gentile su Maradona ai Mondiali del 1982? Ecco, al posto del volto ruvido dell'allora terzino della nazionale italiana metteteci la faccia di Di Battista…». Da ...

Matteo Salvini - il piano dopo la manovra : Augusto Minzolini rivela - nel mirino la Commissione Europea : Dietro la durissima trattativa sulla manovra economica dell'Italia tra Bruxelles e il governo Lega-M5s , trattativa, ora, che pare conclusa, , ci sarebbe una partita ben più grande che Matteo Salvini ...

Di Maio-Dibba - ritiro di NatalePreparano il piano per le Europee : Ritorno in Italia nel segno della politica e del M5S per Alessandro Di Battista, che trascorrerà le ferie natalizie in un luogo sconosciuto con il vicepremier e ministro, nonché capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. Un 'ritiro' - stavolta senza famiglia al seguito per il Dibba - per fare il punto sui prossimi mesi e lavorare a un vero e proprio piano per le elezioni europee, ormai dietro l’angolo. Segui su ...

Asili nido gratis : servono 23 milioni Caccia ai fondi dall'Europa o il piano salta : Perché la misura dei Nidi gratis, che prevede l'azzeramento della retta a carico delle famiglie con un reddito inferiore ai 20 mila euro, resti in vigore anche per l'anno scolastico 2019-2020 servono ...

Fca avverte il governo : se passa l'Eurotassa modificheremo il piano industriale : Fca contro l'ecotassa sulle auto: se la manovra dovesse confermare la novità introdotta alla Camera sulla manovra, il gruppo automobilistico si troverebbe costretto a modificare il piano industriale ...

Europa League - Lazio-Eintracht ad alta tensione : attesi 9mila tifosi da Francoforte - 400 ultras. Ecco il piano sicurezza : A Roma arriveranno 9mila tifosi dell'Eintracht per la sfida con la Lazio domani, 13 dicembre, alle 18.55 allo Stadio Olimpico. In Questura, presieduto dal Questore Marino, si è tenuto il tavolo ...

Prove di intesa con i gilet gialli alle Europee Così i Cinque Stelle già preparano il piano C : I gilet a Cinque Stelle. Mentre Emmanuel Macron pare avviato a replicare la parabola discendente di Renzi, si moltiplicano gli sguardi di intesa tra gilet gialli francesi e Cinque Stelle (non a caso una delegazione jaune era presente alla manifestazione No Tav). Se Cédric Guemy, uno dei leader della protesta d'Oltralpe, è convinto che i gilet diventeranno un partito simile al M5s italiano, anche per Beppe Grillo gli obiettivi sono in gran parte ...