eSport alle Olimpiadi? Il ceo di iDomina | ' Nulla da invidiare alle discipline classiche'

Gli eSports alle Olimpiadi : una prospettiva concreta e non una suggestione : Quando l’hanno detto la prima volta sembrava un sogno impossibile, eppure pare davvero che potrebbe accadere: i videogames potrebbero diventare una disciplina olimpionica. Gli sport elettronici, più conosciuti oggi come eSports, per i modaioli, o videogame, per i comuni mortali, è da tempo che bussano alla porta del Comitato Olimpico Internazionale e questa volta quasi sembrano avercela fatta, anche se con non poche restrizioni. I prossimi ...

Cina : rallenta la crescita delle eSportazioni : ...7 milliardi di dollari contro i 35 milliardi di ottobre, la relativa debolezza della crescita delle esportazioni conferma una congiuntura non più così favorevole per la seconda economia mondiale . Se ...

Cina : rallenta la crescita delle eSportazioni : Mentre continua la guerra commerciale con gli Stati Uniti, la crescita delle esportazioni cinesi rallenta. Nel mese di novembre gli scambi commerciali tra la Cina e il resto del mondo hanno visto un

eSports - Pokémon GO : le sfide tra allenatori stanno per arrivare - ora è ufficiale! : Poter sfidare i nostri amici in carne e ossa a suon di mostri catturati su Pokémon GO è il regalo di Natale più bello che Niantic ci potesse fare. Già, perché ieri sera la software house ha annunciato ufficialmente l’arrivo della modalità dedicata alle sfide tra allenatori per il suo titolo di maggior successo. In arrivo proprio alla fine di questo mese, la novità più richiesta di sempre dai fan di Pokémon GO, fortunatamente, sarà diversa dal ...

Da Suzukièsport 40mila euro alle associazioni dilettantistiche : L'iniziativa è sostenuta da personaggi di rilievo del mondo sportivo italiano, come Giuseppe Abbagnale, indimenticato campione del canottaggio oggi presidente della Fic, Davide Cassani, commissario ...

Dopo i Giochi in Asia gli eSport puntano alle Olimpiadi : eSport alle Olimpiadi di Los Angeles del 2024? Potrebbe essere una grossa opportunità per entrambi, perché è un mondo nuovo -spiega Pica- e potrebbe portare maggiore interesse da parte del pubblico ...