Escort italiana lancia il “sesso di cittadinanza” | “Farò uno sconto del 50% a chi prende

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Simona, unaromana di 35 anni, è intervenuta ai Lunatici su Rai Radio2 perre la sua nuova iniziativa: il “sesso di cittadinanza“. “Visto che sta arrivando il reddito di cittadinanza con cui lo Stato intende aiutare le persone che si trovano in difficoltà economica, io lancio ufficialmente il sesso di cittadinanza. Praticamente, a tutti quelli che verranno da me e mi dimostreranno di aver diritto al reddito di cittadinanza, o quando sarà in vigore di percepirlo, applicherò unodel 50%“, ha spiegato la ragazza a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.“Anche il sesso deve essere un diritto per tutti, soprattutto per chi vive una situazione di difficoltà, anche economica – ha aggiunto Simona -. Incontrare unae farci l’amore può essere salutare sia per il fisico che per la mente. Certamente è importante per ...